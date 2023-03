La vigésimo sexta edición del Festival de Málaga termina este sábado, y lo hará con su tradicional palmarés, la lista que películas, actores, actrices, directores y demás que quedarán para la historia del certamen. Dos películas han destacado sobremanera este año en la competición malagueña: de un lado, 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola, sobre una infancia trans; de otro, la mexicana Zapatos Rojos, de Carlos E. Kaiser, el viaje de un granjero mexicano a la ciudad para reconocer el cadáver de su hija.

En una edición marcada por el protagonismo femenino, una vez más, destacan dos interpretaciones: la de María Vázquez, como una peleona trabajadora precaria en Matria, y la de la chilena Antonia Zegers, una madre que pierde a su hijo en un bosque en El castigo. No ha habido papeles masculinos de demasiada entidad en la Sección Oficial, por lo que casi todas las quinielas apuestan por Miki Esparbé, el padre asfixiado por la cotidianidad de Una vida no tan simple, como el futuro propietario de la Biznaga al Mejor Actor Principal. Las distinciones de reparto bien podrían ir a Jorge Marrale, que borda su estupendo personaje en la argentina Empieza el baile y la estupenda apicultora de la cinta de Urresola, Ane Gabarain. Pero, claro, son especulaciones: el jurado, presidido por el director y escritor Manuel Gutiérrez Aragón, tiene la última palabra, y no sería el primero (ni el último) en dar la sorpresa con su palmarés.