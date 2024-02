El Festival de Málaga ya tiene preparado el menú de su sección Cinema Cocina

El Festival de Málaga maridará el cine con la gastronomía en la séptima edición de su sección Cinema Cocina, que incluye diecisiete producciones internacionales, y en la que las proyecciones estarán acompañadas de coloquios con sus equipos y degustaciones de los platos que se verán en la pantalla.

El director del Festival, Juan Antonio Vigar, ha resaltado este martes en la presentación que el certamen ha mantenido "siempre un concepto del cine como hecho cultural global en el que se unen diferentes elementos que constituyen esa capacidad del cine para penetrar en nuestras vidas".

Para ello se creó este concurso de documentales a nivel iberoamericano al que "llegan contenidos cada vez más interesantes y diversos, que profundizan en la sociología de estos países hermanos", ha añadido.

El Teatro Echegaray ofrece "una forma de visionar los documentales muy singular, con el público sentado en mesas, la posibilidad después de un debate con sus equipos y, al mismo tiempo, la experiencia de la degustación de lo que se ha visto previamente", ha explicado Vigar.

Un total de 17 producciones nacionales e internacionales se proyectarán en esta sección que marida cine y gastronomía / L.O.

Todo ello se convierte en una "experiencia sensorial e inmersiva" en una sección que tendrá la tradicional cena de gala en el Gran Hotel Miramar, donde se ofrecerá un menú elaborado por chefs como Juan Carlos García (Vandelvira), Álvaro Arbeloa (Ta-Kumi), David Yárnoz (Molino de Urdániz), Lucía Freitas (A Tafona) y Diego Nicas (Príncipe de Asturias).

Se proyectarán 'Oro rojo' (Argentina), de Milton Ferreria; 'The Michoacan File' (México y Canadá), de Bernardo Arsuaga; 'Sa cuina des records' (España), de Àlex Arroyo; 'Tentempié, gusto y memoria' (España), de Jacobo Gavira y Luis Mengs, y 'La comida perfecta' (España, Grecia, Francia y Corea del Sur), de Alexandros Merkouris.

Le seguirán 'El misterio de la barra' (España), de Santiago Madueño; 'Into the wine' (Argentina), de Alfred Oliveri; 'Equibocados' (España), de Andrea Loureiro; 'El bizcocho de Alfonso XIII' (España), de Jordi Busquets Albalate, David Salvador Ibarz y Víctor Solsona Salvador, y 'Basajaun 2, el regreso al terruño' (España), de Salvador Arellano Torres y Miguel García Iraburu.

También se han programado 'El caracol y su entorno' (España), de Marta Murillo Medrano; 'Villa Málaga. El templo del vino' (España y Suiza), de Eterio Ortega Santillana; 'Amas da terra' (España), de Xisela Franco, y 'Binu, història de dues estrelles' (España), de Guillem Cabra y Mar Clapés.

Completan la competición 'Big red' (España), de Charly Birdman, y 'Buddha jumps over the wall' (España), de Pedro Peira, mientras que fuera de concurso se presentará 'Tasting victory, the life and wines of the world’s favourite sommelier' (Reino Unido), de Kiki Glover.