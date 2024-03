El día triste y oscuro del Festival de Málaga

'El día es triste y oscuro', del mexicano Julio Hernández Cordón, tendría que proyectarse mañana, en dos pases, en el Cine Albéniz, dentro de la sección dedicada al cine en español más alternativo del Festival de Málaga, ZonaZine. No será así: el certamen ha decidido retirar la película por las acusaciones de violencia machista contra su director. Se trata de una decisión de calado, que ha sido tan aplaudida como discutida en los círculos festivaleros y cinematográficos. Digámoslo claro y rápido, no estoy de acuerdo con la determinación tomada por el equipo comandado por Juan Antonio Vigar, máximo responsable de la cita con el audiovisual en el español. Desconozco por completo los detalles del escabroso asunto, de las denuncias (interpuestas judicialmente o no) contra Hernández Cordón, pero creo que aquí se ha pecado de un flagrante exceso de celo, que, además, ha terminado creando nuevas víctimas.

¿Que el Festival no quiere tener vinculación alguna con Julio Hernández Cordón? Me parece estupendo. Y no es necesario que haya una sentencia condenatoria: un certamen que se precia de apoyar la igualdad de género (con una veterana sección dedicada precisamente a este asunto) debe posicionarse en la vanguardia y exigir pulcritud a sus seleccionados. Y el Festival, que no es un tribunal ni un juez, no necesita de sentencias; si no le parece que el seleccionado cumple sus requisitos y estándares, está en todo su derecho de no elegirlo. Ahora bien, en este caso, Vigar y los suyos conocieron el caso del mexicano después de su inclusión en la competición. ¿Qué hacer entonces? Sencillo: decidir que el director de la película no ponga un pie en el certamen. Al fin y al cabo, eligieron la película, no a su director.

Porque ‘El día es triste y oscuro’ no es sólo de Julio Hernández Cordón, por mucho que fuera (no tengo ni idea) un proyecto personalísimo, escrito y dirigido por él, levantado económicamente por él, etc. No, muchas otras personas trabajaron en su realización y acabado, profesionales que con la decisión del Festival de Málaga han quedado silenciados. Ellos y ellas, los miembros del equipo, son otras víctimas más, injustas, en un asunto desdichado.

Y luego está la propia película, que no he visto y ya no podré ver; una obra, la expresión personal de un creador, sea estimable, bochornosa o cumbre total, que ha sido condenada al limbo, a la nada absoluta. Pero no por su contenido (eso sería otro debate, también interesante) sino por la supuesta catadura moral de quien la firma. Pero la película, como todas aquellas que no atenten contra derechos fundamentales, tiene derecho a existir, a ser vista, disfrutada, bostezada, abucheada u olvidada.

Son tiempos en los que, por fin, se está poniendo la lupa en temas que hasta ahora habían sido silenciados, menospreciados o ridiculizados. Comprendo que para un programador y un gestor cultural, en muchas ocasiones, esto puede ocasionar un problema, y gordo, entiendo que hay que andarse con mil ojos para que uno de los mil alrededores que hay en una cita cultural no termina salpicando tu prestigio. Pero eso no puede suponer que, para quitarte un muerto de encima o un cierto escándalo, acabes matando hormigas a cañonazos... y condenando películas.