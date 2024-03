Hernández Cordón pide "una segunda oportunidad" al Festival de Málaga

«No puedo juzgar o hablar mal de los actos de los demás. Solo lamento que mis acciones en el ámbito privado afecten a otros. Por eso pido una segunda oportunidad». Son las palabras del realizador Carlos Hernández Cordón en referencia a la repercusión de sus actos en todos los implicados en la creación de la película retirada de la competición de ZonaZine en el Festival de Málaga, El día es triste y oscuro.

En una carta divulgada en paralelo, el cineasta de origen mexicano de 49 años reconoció que no puede «cambiar el pasado», pero que sí «puede modificar el presente» por lo que pide «una segunda oportunidad». «Asumo que fui violento con mis palabras, con mis silencios, acciones y emociones (...) Tengo ese compromiso y quiero, si es posible, restaurar el daño que hice. No busco el perdón, pero creo en la justicia restaurativa», agrega el realizador al señalar que ha estado trabajando en varios procesos de terapia sobre violencia machista.

Asimismo, la productora de El día es triste y oscuro, Diana Bustamante, también remitió una misiva a los medios de comunicación en la que critica severamente la medida adoptada por el Festival de Málaga. «La decisión decepciona y desconcierta, además de ser ofensiva para el amplio y diverso equipo de trabajo que participó en su realización. Aunque las películas tengan la firma de una persona, cualquiera en el medio sabe que esa es una convención en la que, además, se sostiene todo un sistema jerárquico, ese que queremos reconvertir desde muchos lugares».

La productora de 'El día es triste y oscuro', Diana Bustamante / ZINEBI

Bustamante revela que fue el propio Julio Hernández Cordón el que informó al Festival de Málaga de los hechos -ocurridos entre 2015 y 2017 y cuyas denuncias fueron publicadas en 2021- en una comunicación remitida el pasado 13 de febrero, que en esa carta reconocía su responsabilidad, «su compromiso de restitución y el proceso que ha llevado en los últimos dos años para corregir comportamientos que llegaron a afectar a las mujeres, todas parejas permanentes del director [...]. Sorprende entonces que el evento tome una decisión de este tipo, que siendo de carácter supuestamente preventivo, también tiene el matiz de castigo colectivo a todo un equipo de trabajo».

«Que un festival de cine determine que una persona es un victimario y lo considere un peligro, no habiendo mediado investigación o conversación alguna al respecto, además de desdecir de la cultura como un espacio dialógico y capaz de asumir la complejidad del mundo, constituye una difamación y repercute en la cancelación y la censura, ya no de un individuo sino de una obra colectiva», critica. «Lo anterior no niega de manera alguna el dolor y la afectación de quienes se consideran víctimas de cualquier violencia de género, pero como en cualquier hecho humano, debería mediar la perspectiva y el intento de acercar a las partes en conflicto, la búsqueda de alternativas de resolución y reparación, y no únicamente acciones punitivistas, o de cancelación como en este caso», asegura.