Cuando una película te demuestra que aún tienes capacidad de asombro

YANA-WARA

Dirección: Tito Catacora

Guión: Tito Catacora y Óscar Catacora

Reparto: Luz Diana Mamami, Cecilio Quispe Ch., Juan Choquehuanca, Irma D. Percca, José D. Calisaya

Hay bastante, mucho de esa cualidad primordial del cine de los pioneros en 'Yana-Wara'. Y no lo digo por el hecho de que esté filmada en blanco y negro, no tenga banda sonora (musical) y su cámara, expositiva e inmóvil, sea eminentemente observacional; sino por lo esencial de sus imágenes, de su narrativa expresiva, depuradísima hasta la misma sustancia. Me fijo por ejemplo en la escena de un asesinato: terrible, brutal y catártica con sólo tres planos contados (incluyendo dos insertos: la mano de la asesina y la mano del asesinado).

Hay mucho más igual de fascinante en la película del lamentablemente fallecido Óscar Catacora, una cinta que son muchas y todas se ensamblan a la perfección, enriqueciéndose: es el tremendo relato de una vida sometida al infortunio y la desgracia además de al patriarcado más despiadado, también un rape & revenge más que contundente, una mirada si se quiere antropológica (en realidad va más allá) al mundo aymara y un relato de horror sin efectos especiales.

'Yana-Wara', lo habrán imaginado, no es para todos los públicos, ni por su contenido (hay violaciones, asesinatos y exorcismos, bastantes momentos que remueven al más pintado) ni por su propio planteamiento (el filme exige tanta atención como capacidad de dejarse llevar), pero, para quien esto escribe, supone un milagro de tomo y lomo, de ésos cada vez menos frecuentes en el cine: los que son capaces de demostrarte que aún no has perdido tu capacidad de asombro. Descanse en paz, Óscar Catacora, y muchas gracias.