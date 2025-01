Estas películas podrían formar parte de la alineación del Festival de Cine de Málaga

Los caminos para fichar una película para un festival muchas veces son insondables; influyen tantos elementos que, la verdad, hacerse con un título tiene mucho de lograr una confluencia astral. Hablemos aquí de los largometrajes cuyo estreno comercial ya está programado para las fechas cercanas al próximo Festival de Málaga, que se celebrará del 15 al 23 de marzo, y que, por tanto, podrían haber diseñado su estrategia de lanzamiento aprovechando un hipotético empujón boquerón. Esto es, que, seguramente, más de una y más de dos de estas películas habrán sido seleccionadas, dentro o fuera de su competición, por los responsables de nuestro certamen.

Los aitas (21 de marzo)

El guionista de Ocho apellidos vascos Borja Cobeaga debutó como director entre nosotros con la celebrada Pagafantas. Ahora, tras varios largos más que meritorios, como la de culto No controles y el euskaldíptico Negociador (2014) y Fe de etarras (2017), y, especialmente, muchos créditos en televisión, como la estupenda No me gusta conducir (2022), regresa al cine con un espectacular reparto comandado por Juan Diego Botto, Quim Gutiérrez, Ramón Barea y Sofía Otero (la niña de 20.000 especies de abejas). Una road movie que parte de una singular premisa: un equipo infantil de gimnasia rítmica de Bilbao tiene la oportunidad de participar en un campeonato en Berlín, pero las madres no pueden acompañar a las pequeñas; la responsabilidad recaerá, por tanto, en sus padres, pero éstos no parecen muy interesados. La película se estrena el 21 de marzo, dos días antes de que finalice el certamen.

La huella del mal (28 de marzo)

Manuel Ríos San Martín, productor, director y guionista de series televisivas como Médico de familia, Menudo es mi padre o Compañeros, halló en Atapuerca un perfecto e insólito escenario para su segunda novela negra, La huella del mal. Ahora la adapta a la gran pantalla, para lo que el yacimiento burgalés se ha abierto a las cámaras cinematográficas por primera vez. Blanca Suárez y Daniel Grao lideran el elenco.

Tierra de nadie (28 de marzo)

Luis Zahera, Karra Elejalde y Jesús Carroza son el trío protagonista de lo nuevo de Albert Pintó (Malasaña 32, Matar a Dios), un thriller sobre tres amigos (un guardia civil, un pescador convertido en narco y un depositario judicial) que se mueven en el Cádiz donde las normas son difusas por el ascenso del narco en la provincia.

La furia (28 de marzo)

Gemma Blasco forma parte de esa pujante hornada de jóvenes directoras con hambre de contas historias duras, directas, que nos afectan. En La furia pone la cámara delante de Alexandra (incorporada por Ángela Cervantes), una joven actriz, es violada durante la celebración de una fiesta de Nochevieja rodeada de sus amigos. A lo largo del año siguiente se enfrentará a la culpa, el asco y la vergüenza, mientras su hermano (Álex Monner) afrontará la impotencia por no haber sabido proteger a su hermana.

Rodaje de 'Un funeral de locos' / EFE

Un funeral de locos (11 de abril)

¿Se acuerdan de Manuel Gómez Pereira? Todos los hombres sois iguales, Boca a boca, El amor perjudica seriamente la salud... Lo fue todo con el superproductor Andrés Vicente Gómez en el cine español de los 90 con aquellas comedias que bebían de conceptos clásicos (el slapstick, la alta comedia) y los adaptaban a la naturaleza picante, alocada de esa España desprejuiciada y colorida de entonces. El realizador se cayó con todo el equipo con la ambiciosa Desafinado, y la decadencia de Gómez. Desde entonces su trayectoria ha sido guadianesca en lo cinematográfico y más establece en lo catódico (Velvet, Gran Hotel y Cuéntame) Bien, pues este 2025 se ha orquesta su regreso a la gran pantalla con Un funeral de locos, con un potente elenco: Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Gorka Otxoa, Inma Cuesta, Hugo Silva, Belén Ruesa, Secun de la Rosa, Arturo Valls, Antonio Resines... Produce Atresmedia, ya saben, principal patrociador del Festival de Málaga.

Muy lejos (11 de abril)

Mario Casas y David Verdaguer encabezan la opera prima del, entre otras cosas, coach actoral Gerard Oms. El relato, rodado entre Cataluña y los Países Bajos, despliega el viaje iniciático de Dani, un joven que viaja a Ultrecht con su familia para asistir a un evento deportivo. Antes de regresar a Barcelona, Dani sufre un ataque de pánico se queda en los Países Bajos.

Josep Maria Pou en 'Parenostre' / L.O.

Parenostre (16 de abril)

Muchas ganas hay de descubrir este singular proyecto de Manuel Huerga que relata cómo Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, y su familia gestionaron la situación cuando en 2014 se publicó la noticia de su dinero no declarado en cuentas bancarias andorranas. Este incidente alteró la sociedad catalana y su política. «Cuando me propusieron el papel los productores de la película, me asusté muchísimo, pensando sobre todo en la diferencia física: yo soy un actor de 1.95 metros de altura y Pujol no creo que llegue al 1.70. Así que les dije: Estáis locos, ¿pensáis cortarme las piernas? ¡No pienso dejarme! Me tranquilizaron al decirme: «Te queremos para proyectar una imagen de cierta autoridad que tienes ya a tu edad y con tu bagaje». Porque no se trata de hacer una recreación o imitación física del personaje sino de acercarse a él también como hombre, marido y padre», nos contó hace unos meses el propio Pou, quien, por cierto, dicen que aquí está de premio.

La buena letra (30 de abril)

La tercera película de la andaluza Celia Rico. Su anterior, la sensible Los pequeños amores, compitió en el Festival de Málaga y su concepto del cine, cercano, pegado a sus personajes, sin grandes atrezzos, encaja a la perfección con el audiovisual que tanto gusta aquí. Se apoya en la novela homónima de Rafael Chirbes para transportarnos a un pueblo valenciano, durante la posguerra, y presentarnos a Ana, que trata de salir adelante con su familia, intentando restañar las profundas heridas abiertas por la Guerra Civil. Loreto Mauleón, Enric Auquer, Roger Casamajor y Ana Rujas encabezan el reparto.

Rodaje de 'También esto pasará'. / L.O.

También esto pasará (30 de abril)

María Ripoll, una de las pioneras en la dirección de cine comercial en España (con cintas como la recordada Lluvia en los zapatos, con una entonces principiante Penélope Cruz), busca repetir la jugada de Yo no soy esa, un cierto éxito comercial arropada por una cierta celebración de la crítica (de veras, algo no muy habitual en nuestro país) con un drama que reivindica la necesidad de vivir con ligereza. Basada en la novela homónima de Milena Busquets.

Una quinta portuguesa (9 de mayo)

Protagonizada por el ganador del Goya Manolo Solo (El buen patrón, Cerrar los ojos), la actriz portuguesa María de Medeiros (Pulp Fiction) y la serbia Branka Katić (The King’s Man), esta coproducción dirigida por Avelina Prat (Vasil) se conduce por los caminos del thriller sinuoso para ofrecer una historia sobre la búsqueda de la identidad.

Los Tortuga (23 de mayo)

La directora de La hija de un ladrón presenta a lo grande en el cine española una de las indiscutibles del cine chileno, Antonia Zegers, en un drama materno-filial con la experiencia de la inmigración y los fondos buitres depredando el parque inmobiliario como algo más que de fondo. La película ya fue proyectada en le Festival de Toronto (lo cual no incumple las bases del Festival de Málaga) y cuenta con la banda sonora de la malagueña Paloma Peñarrubia.

