Cine industrial, ¿por qué no?

TIERRA DE NADIE

Dirección: Albert Pintó

Guión: Fernando Navarro

Reparto: Luis Zahera, Jesús Carroza, Karra Elejalde, Vicente Romero, Emilio Palacios, Tamara Casellas

A veces, entre tanta propuesta autoral, levantada desde la primerísima persona, que se explaya a partir incluso de hechos íntimos (más o menos interesantes, a veces irrelevantes para quien no los haya vivido), reconforta asistir a un espectáculo industrial, concebido, desarrollado y rematado desde la comercialidad bien trabada, respetuosa con el público. Nada en contra. ni muchísimo menos, de ese cine que parte de lo privado para llegar a lo humano y universal, que no admite injerencias y que transige lo justo hasta llegar a las salas. Pero a veces se sublima ese concepto de película desde la entraña y la expresión del yo, para terminar desdeñando otro tipo de largometrajes ('productos', los llaman con mala leche), planteados con los productores en primer plano, los creativos tirando de profesionalidad (eso que muchos llaman 'oficio') y en busca, sin ambages, del espectador.

Ni Albert Pintó ni Fernando Navarro, director y guionista, respectivamente, de 'Tierra de nadie', dedican esta película a su familia, ni, creo, esta historia tiene un componente personal para con ambos; probablemente, no lo sé, hasta sea un encargo. Pero los dos, cumpliendo a rajatabla los mandamientos de lo industrial, han cuajado una película a valorar, que no tiene reparos en implementar los modos del cine de acción convencional en un asunto y una geografía muy nuestras, cercanas y reconocibles (el narco y sus ramificaciones en los estratos sociales de Cádiz).

No, esto no es 'La isla mínima', un thriller asequible pero denso y con veleidades autorales; se trata de una confección transparente y obediente con los productores, pero no por ello despersonalizada. Pintó demuestra por qué es un profesional de confianza para plataformas de streaming como Netflix: hábil y eficaz, sabe dirigir a los actores, también componer escenas de acción desde el dinamismo y la tensión. Y hay una historia de ahora, interesante y pertinente, planteada desde diferentes perspectivas, con personajes que son arquetipos humanizados por actores que tiran de magnetismo y carisma. Qué bien que en este cine español a veces tan sometido a la tiranía de los proyectos personales y del 'dirigido y escrito por', se encuentre uno con un 'producto' como 'Tierra de nadie'.