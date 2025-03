La Argentina, la bailarina de vanguardia que renovó la danza española

El 18 de julio de 1936, cuando se enteró del golpe de Estado fascista, Antonia Mercé llamó a su familia en Madrid para conocer más detalles de la situación. La bailarina, que se encontraba en su casa de Bayona, pasaba una temporada delicada de salud. Las novedades que venían de España la sumieron en una gran desazón y, esa noche, a la edad de 46 años, falleció.

"Se dice que es la primera víctima de la Guerra Civil española", afirma Lia Nanni, presidenta de la Asociación Internacional de Amigos de La Argentina, organización dedicada a preservar la memoria de la que fuera una de las artistas más importantes y vanguardistas de los años 20 y 30 del siglo XX, cuyo éxito traspasó las fronteras españolas, hasta alcanzar auditorios tan prestigiosos como la Ópera de París.

"Es curioso cómo funciona la memoria. Hay cosas que se quedan para siempre y otras que se disuelven. En ese sentido, La Argentina tuvo la mala suerte de fallecer en un momento en el que empezaba una época muy convulsa, que provocó que se borrase el rastro de muchas cosas y personas importantes. Entre ellas, la propia Argentina", reflexiona Patricia Medina, realizadora cinematográfica que hoy sábado presenta en el Festival de Málaga La Argentina. Lejos de las palabras. Un documental que no se limita a recuperar la memoria de esta artista.

Patricia Medina, directora de 'La Argentina. Lejos de las palabras'. / / CEDIDA

"Para mí, lo más poderoso que tiene el cine es esa capacidad casi mágica de conservar el pasado, de conservar el tiempo y de poder revivir algo que ya no está. Sin embargo, a la hora de hacer el documental, mi intención siempre fue la de despegarnos del puro reportaje. Ir más allá del dato, de la entrevista y del objeto, para vincular el lenguaje de la danza con el lenguaje cinematográfico y crear un nuevo contenido que uniese ambas disciplinas".

Lejos de las palabras es un documental narrado y bailado, en el que las coreografías se incorporan a la narración con el objetivo de acercar al espectador el talento de la artista, no solo desde el pasado sino desde su relevancia actual. "Para lograr ese resultado hemos incluido nuevas coreografías basadas en los movimientos recogidos en los registros que nos quedan de La Argentina, porque es el trabajo de los jóvenes bailarines contemporáneos que revisan y reinventan la danza española, la mejor demostración de que la artista sigue viva a día de hoy".

Nacida en 1890 en Buenos Aires durante una larga gira que llevó a sus padres, también bailarines, por diferentes países del continente americano, La Argentina supo combinar el baile español clásico con los movimientos culturales de vanguardia. Además de colaborar con músicos como Manuel de Falla o Isaac Albéniz, apadrinar en España a fotógrafos como Cartier Bresson, inspirar a García Lorca el Elogio a Antonia Mercé y actuar en escenarios tan poco frecuentes para la danza española como la Cacharrería del Ateneo de Madrid, La Argentina incorporó importantes innovaciones en el toque de las castañuelas y fue muy consciente de cómo sus aportaciones estaban redefiniendo y modernizando el baile español de la época.

"Creo que, desde el principio, tenía claro que esa danza española que hasta entonces se consideraba una cosa menor del pueblo español, un simple baile popular, tenía una grandeza digna de ser conocida en el mundo entero. Además, era una mujer con los pies en la tierra que, sin negar ese elemento mágico de la danza, sabía que, cuando se le da forma y se la trabaja, es cuando acaba de materializarse y de llegar a todo el público", comenta Medina, que no oculta su satisfacción por poder hablar sobre una mujer que, "a pesar de la época en la que nació, llevó adelante absolutamente todo lo que se propuso".

A principios del siglo XX, cuando los medios de transporte eran precarios y las mujeres tenían una autonomía personal muy limitada, Antonia Mercé puso en pie los Ballets Españoles, una compañía en la que resonaban ecos de los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev, cuyas músicas, figurines y escenarios estaban realizados por importantes artistas de la época, y con la que giró por escenarios internacionales. Entre otros lugares, La Argentina visitó Buenos Aires, Nueva York o París, ciudad en la que fue distinguida con la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa, a la que se sumaría posteriormente el Lazo de Isabel la Católica, otorgado por la Segunda República Española.

Un fotograma de 'La Argentina. Lejos de las palabras'. / / SELECTED FILMS

La relevancia de la artista también se reflejó en la repercusión que tuvo en los medios de comunicación del momento tanto escritos como audiovisuales. Entre otros variados materiales gráficos y sonoros, La Argentina generó numerosas fotografías, películas para distribución comercial, cintas de cine doméstico, discos de pizarra a 78 rpm e infinidad de artículos de prensa. Un acervo que se atesora, en gran parte, en la biblioteca de la Fundación Juan March, institución que ha producido el documental.

"La Fundación consideró que todo ese material no podía quedarse en un archivo sin ver la luz y pensaron que un documental sería una buena forma de mostrarlo al público. A medida que avanzábamos en el proyecto, fuimos conociendo más gente vinculada al mundo de la danza interesada en que se conociera el legado de La Argentina. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Amigos de La Argentina que, en ningún momento a pesar del tiempo transcurrido, se olvidó de la importancia de la artista y, durante años, se han encargado de conservarlo sin otro interés que el puro amor", comparte Medina.

Después de su paso por el Festival de Málaga, La Argentina. Lejos de las palabras se proyectará en la propia Fundación Juan March, se estrenará en salas comerciales y, más tarde, estará disponible en el catálogo de una plataforma de streaming todavía por determinar. Además, Medina y su equipo están haciendo todo lo posible porque la película se proyecte en el Cine Doré, sala perteneciente hoy a Filmoteca Española, situada a apenas unos metros de la que fuera la casa de La Argentina en Madrid, en la calle del Olmo, junto a las populares Bodegas Alfaro.

"Su casa está en pleno centro de la ciudad. Hay una pequeña placa conmemorativa, pero pasa desapercibida. De hecho, he caminado mil veces por ahí, he ido a las bodegas y hasta que no hice el documental no reparé en ella. Espero que todo esto sirva para concienciar a las autoridades municipales de que recuperen esta parte de nuestra historia", comenta Medina, aunque es consciente de que tal vez la figura de La Argentina no encaje con el perfil del actual consistorio. "Bueno, a lo mejor por el lado de lo folclórico cuela, ¿no?".