Luisana Lopilato : "Siento que ahora mi voz es más escuchada, se me toma más enserio"

Por primera vez en el Festival de Málaga, Luisana Lopilato pisa la ciudad andaluza con gran entusiasmo.

La actriz argentina, conocida mundialmente por sus papeles en Casados con hijos y Rebelde Way, se muestra fascinada por la antigüedad de sus monumentos y el mar de Málaga, aunque admite que la propuesta gastronómica de los espetos no termina de convencerla: "Es una ciudad divina, tiene mar y montaña, lo tiene todo", comenta con una sonrisa.

En esta ocasión, llega a España para presentar ‘Mensaje en una botella’, su más reciente proyecto cinematográfico dirigido por Gabriel Nesci. En la película, Lopilato interpreta a una sommelier que descubre un método para enviarse mensajes al pasado y lo usa para corregir una mala decisión. Sin embargo, su presente cambia de forma inesperada, llevándola a una realidad aún peor.

A sus 37 años, con más de 25 de trayectoria en el mundo del espectáculo, Lopilato se encuentra en un momento de madurez profesional. Recientemente, ha dado un paso más allá en su carrera, involucrándose en la producción de varios: "Este año tengo tres películas en marcha y he podido participar un poco más en la producción. Aprendí desde cómo vender un proyecto hasta cómo buscar financiamiento", cuenta con entusiasmo.

En cuanto a su relación con el cine y la actuación, confiesa que antes de cada escena siente un vértigo especial: "Siempre me pregunto: ¿por qué estoy haciendo esto? Pero evidentemente, me encanta. Cuando no estoy rodando, lo extraño", reconoce.

La actriz argentina Luisana Lopilato / Gregorio Marrero

Y aunque por ahora no se ve dirigiendo, la producción sí le llama la atención: "Siento que ahora mi voz es más escuchada, mis ideas tienen más peso, y eso me motiva a seguir explorando otras facetas de la industria".

Hablando sobre el tema central de la película, el tiempo y las segundas oportunidades, Lopilato reflexiona: "No sé si volvería al pasado, pero ¿quién no se mandaría un mensaje para darse un consejo? Si pudiera, me diría a los 18 años: 'No te apures, todo llega a su tiempo'".

Para los espectadores que asistan a la proyección en Málaga, la actriz adelanta que encontrarán un mensaje poderoso:"Vivimos tan ocupados con el teléfono, las actividades, las responsabilidades, que a veces olvidamos lo más simple: compartir un momento con alguien, mirarlo a los ojos, estar realmente presentes", concluye.