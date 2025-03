Pildoritas festivaleras (II)

Mario, en Málaga como en Casas: con su hermano y su «cuñada»

Mario Casas presenta hoy una de las películas más esperadas de la Sección Oficial a Concurso, 'Molt lluny (Muy lejos)'. Y parece que estará bien arropado por la familia, hermano y cuñada, al menos, si hacemos caso al intercambio de mensajes de dos tuiteras. @Martita8sa: «Quién me diría que iba a compartir asiento en el tren con Óscar Casas y Ana Mena e iban a estar comentando 'Anora'. ✨Fantasía. @SalsaRosaSalseo, al quite: «Al festival de cine de Málaga iban, estábamos avisados».

Un culete

En la alfombra roja se puede ver casi de todo. Eso lo sabe bien nuestro fotógrafo, Gregorio Marrero, que anteayer, en el paseíllo inaugural, captó la imagen de una de las invitadas con sus posaderas al aire por exigencias del guión (suponemos que no es un wardrobe malfunction). Suelo mirar a los ojos de la gente así que no sé a quién pertenece este culete. ¿Me ayudan?

¿A quién pertenecen estas posaderas? / Gregorio Marrero

«Ya la hemos cagao»

Antonio Orozco tenía previsto actuar justo después de la proyección de un vídeo durante la gala inaugural. Al parecer, cuando les tocaba, Orozco y su músico no estaban del todo preparados sobre el escenario y la presentadora, Patricia Montero, tuvo que salir para hacer algo de tiempo. Juraría que antes de regresar a las tablas se escuchó de su micro: «Ya la hemos cagao».

Hay «beef» en el Festival

Lo decíamos ayer: Jaime Rosales (señor de March) pasa del Festival de Málaga. No ha venido nunca ni creo que venga. «Creo que en el Festival de Málaga van a proyectar 240 películas ¿Por qué lo llaman Festival de Cine? [...] Mi película [Morlaix, estrenada ayer en salas], a lo mejor, va a acabar siendo la única película española de todo el año que sea cine. Y es medio francesa», ha declarado en la Ser. Tenemos beef, tenemos tiraera, tenemos «po, po, pelea, pelea». Aunque me temo que Juan Antonio Vigar no va a responder.

Patrocinios

Si los Premios Goya celebrados en Granada fueron patrocinados por AirBnB, el Festival de Málaga, desde hace varios años, cuenta con Idealista como partner. Muy adecuada La deuda, una cinta contra la gentrificación, la destrucción de los barrios y los desahucios, como película inaugural.

Libertad de expresión, siempre; de vestuario, a veces

Asegura Itziar Ituño en 'El Correo' que se le han caído proyectos «por pensar y opinar». Ituño aboga por la excarcelación de presos de ETA, ha participado en manifestaciones públicas al respecto; la próxima, leo en La Razón, una a favor de «los payasos proetarras Pirritx, Porrotx y Marimotos», unos clowns abertzales o algo así. Muy bien, yo, a tope con la libertad de expresión, pensamiento e ideología. Ahora, eso sí, el atuendo que llevó la actriz en la alfombra roja del certamen... Eso sí que es para que se le caigan proyectos.

Itziar Ituño, en la inauguración del Festival / @ItziarHQ

Cómo cambian los tiempos

¿Se acuerdan de cuando para menospreciar la alfombra roja del Festival de Málaga se decía aquello de «sólo vienen los niños de la tele»? Ay, qué tiempos. «Los de la tele» serían ahora Henry Fonda y Ava Gardner redivivos comparados con las actuales estrellas de los paseíllos malagueños: youtubers, podcasters, influencers, creadores de contenido, etc.

El tuit del día

Oskar Belategui (@belategui) lo tiene clarísimo: «Sentado en la butaca durante tres ruedas de prensa seguidas. Tres. No tiene ningún sentido…». La cola de la carnicería. Cine a cholón. Urge un replanteamiento.