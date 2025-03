Medem presenta una película sobre el amor en las "dos Españas": "Tengo el corazón preocupado"

El amor entre Adela y Octavio cruza la historia de los últimos 90 años de un país dividido en dos. Ese país es España. En este marco avanza '8', la nueva película de Julio Medem, quien lamenta el actual clima político: "Tengo el corazón preocupado".

Médem ha regresado al Festival de Málaga para presentar este domingo su último trabajo, que es ambicioso, como reconoce, porque no sólo aborda una temática histórica-ideológica compleja, marcada por posiciones difícilmente flexibles, sino además una historia de amor entre una mujer de familia afín a los nacionales y un hombre de familia afín a los republicanos.

El cineasta vasco, 66 años, se sumerge en sus historias y en sus personajes, y luego en la producción y la posproducción, por lo que se separa del mundo. Tras el viaje inmersivo que ha sido '8', mirar a la realidad no le ha infligido optimismo. "Tengo el corazón preocupado... Se están dando pasos atrás... Tergiversar la historia...".

Habla con pausas, midiendo las palabras, también los silencios. Plantea esta reflexión: "En nuestro subconsciente colectivo tenemos un trauma, que nos matamos en la Guerra Civil, y en la película hago como en terapia: poner el problema delante. Taparlo es peligroso", sostiene. "En este estado de preguerra ideológica -continúa-, propongo al espectador un deseo, lo que llamo una ceremonia del perdón, porque en la película una parte pide perdón a otra. Hay que saber perdonar, y a partir de ahí, surge el amor".

Amor unido por un 8 mágico

El nuevo trabajo de Médem, autor de películas como 'Los amantes del círculo polar' o 'Lucía y el sexo', y también de un documental como 'La pelota vasca', en donde aborda la fractura social en Euskadi con ETA aún activa, comienza con un extracto de un poema de Antonio Machado: "(...) Una de los dos Españas ha de helarte el corazón".

"Pero no es una película sobre las dos Españas. Yo estoy pegadísimo a Octavio y Adela, una historia de dos personajes que están conectados por algo invisible, por el ocho, que es mágico. Pero no lo saben. Cada uno pertenece a una España, está claro, pero es el fondo; yo he seguido a estos dos personajes".

Proyecto ambicioso, sí, pero no sólo por el trasfondo histórico-político. También por el rodaje: "Fue complejo porque son ochos planos secuencias atravesando 90 años", apostilla. Hubo que ensayar mucho con los actores y actrices, Ana Rujas (Adela) y Javier Rey (Octavio), que fueron moviéndose por entre platós llenos de cintas blancas.

Cuenta Medem, además, que fue clave en el proceso un nuevo programa de realidad virtual desarrollado por su hijo Peru, ya que le permitió monitorizar los movimientos de los intérpretes de tal forma que el rodaje, a la postre, duró sólo cuatro semanas.

Ambición y miedo

La ambición del proyecto también la notaron Javier Rey y Ana Rujas, según indican. "Pero, más que ambición -puntualiza el actor gallego-, destacaría que nuestra labor es dar vida a los personajes escritos por Julio con la mayor verdad posible. Fue un trabajo descomunal, un rodaje rocoso que nos ha hecho mejores actores".

Rujas, por su parte, reconoce, además, miedo. "Nos entregamos a algo que no sabemos como saldrá; habrá más miradas y te planteas si te estás entregando a algo que no sabes cómo saldrá, pero estoy emocionada por haberme atrevido a hacerlo".