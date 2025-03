El actor Mario Casas charla con La Opinión en el encuentro con la prensa tras la presentación de la película 'Muy lejos', de Gerard Oms. La trama sigue a Sergio, un aficionado al fútbol que sufre un ataque de pánico antes de volver a casa tras viajar a Utrecht para ver un partido. Decide quedarse en Holanda, rompiendo con su pasado y enfrentándose a una vida sin dinero, sin hogar y sin conocer el idioma.

Eres uno de los actores más veteranos del Festival de Málaga. ¿Ha evolucionado a mejor este certamen?

"Para mí fue el primer festival, recuerdo la cola de personas gritando en las puertas del AC. Siempre ha habido buenas películas, pero los últimos años Las películas del Festival de Málaga están siendo referentes".

En la película se muestra el sufrimiento de los migrantes sin papeles. ¿Qué aprendiste sobre esta realidad interpretando a Sergio?

"Al final es una película y, en este caso, estamos interpretando. Es un proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sería la realidad. Lo que sí he vivido, como Mario, es la experiencia de rodar en el extranjero. Nos fuimos a rodar a Holanda, a Utrecht, con un equipo pequeño, en lo que se conoce como 'punky unit'. Esos equipos se van a rodar a otros sitios y, de alguna manera, a sobrevivir, aunque en una escala mucho menor que el personaje".

¿Cuánto tiempo estuvisteis allí?

"Seis semanas, creo. Seis o siete semanas. Más los ensayos, en total fueron unos dos meses".

¿Cómo fue trabajar en un entorno donde el idioma es una barrera, tanto para el personaje como para ti como actor?

"El clima es más frío y la gente también, pero luego son amables cuando te conocen. En cuanto a la barrera lingüística, mi personaje intenta aprender holandés y hablar algo de árabe. Como actor, yo improvisaba y preguntaba: ¿Cómo se dice esto en holandés? o ¿Cómo se dice esto en árabe?. Había algo de improvisación en el proceso. No preparamos previamente las frases en holandés o en catalán. Jugamos a que todo fuese muy real y natural, viviéndolo allí".

La película, además de la migración, también trata sobre la identidad personal y la salud mental.

"Sí, el personaje está en búsqueda. Se tocan temas como la sexualidad, el racismo y varios aspectos sociales y humanos. La película también habla sobre la identidad, el cuestionamiento constante, el conocerse a uno mismo. Creo que eso es clave para la felicidad y la paz".

¿Qué tiene esta película que la diferencia de otras que hablan de migración?

"Bueno, la película habla de muchas cosas, no solo de migración. También trata la crisis del 2008, cuando muchos españoles tuvieron que irse a trabajar fuera. Habla de buscarse la vida, de querer alejarte de la educación que has recibido para encontrarte a ti mismo. Muchas veces es necesario salir de la zona de confort para hallar respuestas. La película, en el fondo, trata sobre la condición humana y cómo nos afecta".

En un contexto político donde las políticas migratorias tienden a separar, ¿crees que este papel hace que pensemos antes de hablar a la ligera sobre el tema?

"No, no creo que por ver una película la sociedad vaya a cambiar. Pero sí es interesante no caer en los clichés. La película toca la inmigración, la identidad y la sexualidad desde un lugar poco tópico. Si no sabes de qué va la historia y la ves sin expectativas, creo que te puede sorprender".

Llevas muchos años en esto. ¿Te quedan "papeles en el tintero" que te gustaría interpretar?

"Más que un personaje en concreto, me gustaría trabajar con ciertos directores. Poder trabajar con Almodóvar, con Sorogoyen o con Bayona sería un sueño, porque los tengo como referentes. No he tenido la oportunidad aún, pero me encantaría".

Siempre dices que, a pesar de hacer papeles de tipo duro, eres muy sensible. ¿Tienes miedo a que te encasillen?

"No, para nada. No siento que me estén encasillando. Vengo de hacer un drama romántico, antes hice una comedia negra... No pienso en elegir papeles por miedo a encasillarme. Para mí es más importante lo que me transmiten las historias y los personajes cuando los leo".

¿Cómo llevas las críticas y los rumores sobre ti?

"Intento no prestarles atención. Si no me las ponen delante, no las miro. Me entero porque alguien me lo dice o me lo manda por WhatsApp, pero no es algo que me afecte demasiado. Intento estar al margen lo máximo posible. Mi familia y mis amigos cercanos no me mandan esas cosas porque saben que no quiero verlo. Pero otras personas, sin pensar, me lo envían y, claro, me llega. Aun así, si puedo evitarlo, lo hago".