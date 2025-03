Tute Vissani debuta en el cine con un verano iniciático en la Argentina de los años 90

La directora argentina Matilde Tute Vissani ha debutado con el largometraje 'Nunca fui a Disney', un retrato, durante la década de los años 90 en su país, del verano iniciático para la protagonista en el momento en el que pasa de la niñez a la adolescencia.

Tute Vissani considera "un sueño" estar en la sección oficial de largometrajes a concurso del 28 Festival de Málaga con una película que es "muy independiente" y que nació como proyecto en la facultad de la Universidad de Buenos Aires donde se formaron ella y su equipo.

"Dificultades las tuvimos todas, y logramos hacerlo porque había una voluntad enorme de generar una película, que fue financiada por nosotras mismas y en la que aplicamos todos los conocimientos que teníamos, con muy poca o ninguna experiencia", ha señalado la directora este domingo tras la presentación del largometraje en Málaga.

Conscientes de las limitaciones presupuestarias, intentaron construir la película que "imaginaban" posible, porque "había cosas a las que se veía que no se podía llegar". "Filmarla fue el primer hito, y luego conseguimos un poco de ayuda para la posproducción", ha añadido Tute Vissani, que ha apuntado que en Argentina "es habitual hacer este tipo de cine, porque la industria es pequeña".

La directora Matilde Tute (i) junto a la actriz Lucía Martínez (d) posan en el photocall de la película 'Nunca fui a Disney' / Gregorio Marrero

A todos los que participaron en la concepción de esta historia les unía "una infancia en los años 90 en Argentina, con los niños que jugaban en la calle, donde se juntaban los grandes con los pequeños, y la película busca valorizar ese descubrimiento, hoy tan difícil con tanta pantalla y con los padres con miedo de que los niños estén tan sueltos y tan libres".

"Sabíamos que queríamos tratar con niños y contar una historia en la costa. No queríamos filmar en la ciudad, porque en Argentina está todo muy concentrado en Buenos Aires, sobre todo la cultura".

Sobre el descubrimiento de la actriz protagonista, Lucía Martínez Lag, la directora lo ha calificado como "un regalo del cielo" que llegó tras numerosas pruebas de selección. "No había duda de que era ella, porque daba justo el papel por la edad, en el momento de transición de la niñez a la adolescencia, y ella era perfecta, porque estaba atravesando ese momento".

La joven actriz, que tenía 12 años cuando se rodó la película y ahora tiene 18, ha asegurado que en este periodo, "después de atravesar toda la adolescencia", se ha sentido "muy identificada" con esta historia.

"Se refleja muy bien el cambio en el que mi personaje ya no es una nena, deja de jugar con las Barbies, empieza a descubrir otras cosas y quiere su espacio. Me sentí identificada, porque yo lo viví un año después del rodaje y me sentí igual", ha afirmado Martínez Lag.