"No estamos locos": un retrato crudo de la salud mental con sello malagueño

La vida de Juan da un giro de 180 grados cuando, de repente, los delirios y las alucinaciones se apoderan de él. En un mar de confusión y miedo, de repente su entorno comienza a familiarizarse con una realidad que responde al nombre de brote psicótico.

La salud mental es un tema cada vez más presente en la conversación pública, pero sigue siendo un territorio desconocido para muchos.

Con su cortometraje "No estamos locos", la joven malagueña Lucía Criado Rosas busca arrojar luz sobre esta enfermedad mental, que sigue rodeado de estigma y desinformación: "Me tocó muy de cerca un caso y ahí me di cuenta de que realmente no sabemos absolutamente nada sobre esto. A cualquiera le puede suceder y, sin embargo, la salud mental sigue sin estar tan normalizada como parece. Continúa siendo un tema tabú", explica la directora

Marcos Soti / 'No estamos locos'

El actor Marcos Soti, conocido por su participación en la serie Veneno, da vida a Juan, el protagonista: “Fue un reto complicado porque yo no sabía nada sobre brotes psicóticos. Conocía algo sobre salud mental en general, pero no desde esta perspectiva. Al principio dudé de si podría hacerlo, pero me atrapó tanto el proyecto y el mensaje que decidí asumir el desafío".

Para prepararse, Soti leyó el libro de Ángel Martín, "Por si las voces vuelven": "Fue revelador descubrir que es algo mucho más común de lo que parece. Dos amigas cercanas me compartieron sus experiencias y eso me ayudó enormemente a comprender el personaje", añade.

"Andalucía es cuna de arte y en Málaga hay mucho talento, pero es importante el apoyo"

Málaga como escenario

El cortometraje no solo trata sobre la salud mental, sino que también refleja la realidad de una familia obrera en Málaga: "Quería que la historia transcurriera en mi ciudad, en mi barrio Carranque y que representara a una familia trabajadora, pero sin caer en los tópicos de los barrios marginales. Málaga tiene barrios normales, con vidas normales, y quería mostrar esa otra cara", explica Criado Rosas.

La película también aborda las diferencias entre la sanidad pública y la privada: "Si tienes dinero y puedes acudir a la sanidad privada, recibes atención rápida. Pero si dependes de la sanidad pública, puedes esperar meses sin saber qué te está pasando", denuncia la directora.

Laura Baena y Miguel Guardiola interpretan a los padres de Juan en el corto. / 'No estamos locos'

El elenco cuenta con actores de la talla de Laura Baena, Miguel Guardiola y Carmen Escudero, cuya profesionalidad dejó huella en Soti. "Fue increíble trabajar con ellas. No solo son unas actrices impresionantes, sino que además te ayudan muchísimo en el proceso", comenta el actor.

La importancia de hablar de salud mental

Interpretar a Juan ha sido una experiencia transformadora para Marcos Soti: "Me ha enseñado la importancia de no conformarse con una vida que no te hace feliz. Si no persigues lo que quieres, tu salud mental puede resentirse. No puedes quedarte atrapado en la infelicidad".

"Aunque parezca que se ha avanzado en la normalización de la salud mental, sigue habiendo estigmas. Si tienes un brote psicótico, no puedes darte de baja diciendo la verdad porque está mal visto. En cambio, si te rompes una pierna, nadie te cuestiona. La salud mental es igual de importante", recalca Criado.

Un cine que impulsa el talento local

El Festival de Málaga ha jugado un papel fundamental en la realización de "No estamos locos", otorgando una de sus ayudas a la creación: "Gracias al Festival de Cine este proyecto es posible. Andalucía es tierra de arte, y en los barrios de Málaga hay muchísimo talento que no siempre tiene visibilidad", señala Criado Rosas. "La industria sigue estando muy centralizada en Madrid y Barcelona, lo que obliga a muchos artistas andaluces a marcharse".

La película ya ha comenzado su recorrido por festivales: "Vamos a varios certámenes, quiero que este corto se vea lo máximo posible. La gente teme lo desconocido, y los brotes psicóticos siguen siendo un misterio para muchos", afirma la directora.

El cortometraje se proyectará este lunes 17 de marzo en la sala 3 del Cine Albéniz

Con "No estamos locos", Lucía Criado Rosas y Marcos Soti ponen sobre la mesa un tema crucial. Un cine comprometido, que visibiliza realidades poco exploradas y que, al final, nos recuerda que la salud mental no es un lujo, sino una necesidad.

Junto a "No estamos locos", se exhibirán "Desde Nueva York" de Irene Téllez, "Extraño amor" de Juanjo Rueda y "Eugenio & Yo" de Víctor Samaniego Rodríguez.