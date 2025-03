"Soy padre de mis hijos pero la madre de mis películas"

Por puesta en escena, por complejidad del asunto abordado, por el desafío técnico, ¿podría ser 8 su película más importante?

Es una película muy ambiciosa. Su propuesta es extremadamente difícil, el lenguaje cinematográfico se sitúa en un terreno arriesgado, osado y valiente. Soy plenamente consciente de ello, pero era necesario intentarlo, aunque corriéramos el riesgo de que al final quedara en nada. Sin embargo, me siento muy orgulloso del equipo con el que he trabajado, que ha sido impresionante: todos están a un nivel extraordinario.

A muchos nos impactaron sus primeras películas, como Vacas o Tierra. ¿Es este Medem, el de 8, un Medem diferente, con una forma diferente de contar historias?

Por supuesto. Ya entonces, cuando hice Tierra, decía que el que hizo La ardilla roja ya no era el mismo. No me malinterpretes, no desprecio esa película ni Vacas, pero me vacío tanto en cada proyecto que, al terminar uno, ya no soy el mismo. Es como si renaciera con cada película. Esta noche [por anoche], en Málaga, es como si diera a luz. Tengo tres hijos, pero soy madre de mis películas.

Que alguien como usted, con su trayectoria, tenga problemas para levantar una película no habla muy bien del estado del cine español, ¿no cree?

He terminado produciéndola yo mismo. No voy a mencionar nombres, pero pasé por tres productores y todos me decían que el guion era maravilloso también que les daba miedo. Es una propuesta muy arriesgada, lo entiendo. Así que, al final, decidí quedármela: fundé mi propia productora, Eidan Produce, y tuve la colaboración de Morena Films y otras compañías. Pero, sin ceramente, me ha costado muchísimo.

Me habla de la dificultad y el riesgo, pero creo que ésta es, de toda su filmografía, la película más fácil de entender.

Tiene un lenguaje muy potente y arriesgado, pero al final es la emoción la que manda, la que lleva la narrativa de manera ascendente. Es una película que se vive desde la emoción, y prefiero que sea así. Porque si intentas verla desde los códigos de la realidad puede incomodar.

¿Cómo surgió la idea de estructurar la película en torno a un 8?

Surgió de manera casi natural. Al escribir el primer capítulo, me di cuenta de que estaba creando una estructura circular, como un 8, una forma que conecta las vidas de los personajes y resalta los momentos clave de sus existencias, desde su nacimiento hasta los 90 años. Esta figura representa su interdependencia, un viaje entrelazado de emociones.

La película es poética pero al final parece hablar de un país, España, que permanece inmóvil mientras sus ciudadanos y su forma de ver la vida evolucionan. ¿Qué visión tiene de España tras haber realizado esta obra?

La película no pretende ser un relato directo sobre España, o las dos Españas, aunque el país está ahí, como un telón de fondo; para mí, lo importante son los personajes, sus traumas y la ceremonia del perdón que viven. La Guerra Civil dejó una herida profunda que intento explorar de forma íntima a través de ellos. Luego llega el amor pero también los conflictos familiares y la tragedia. Sólo espero que esta historia despierte una reflexión emocional en el espectador, especialmente en un momento como el actual, inquietante y doloroso, en el que estamos perdiendo valores éticos.

Me interesaría mucho conocer la opinión del público joven a la hora ver una película como la suya.

Tengo una hija de 21 años y también me preguntó qué pensará al verla. Sí la ha visto mi hijo mayor, Peru, que también es joven, y le ha gustado. Espero que cualquiera se deje llevar por la emoción y descubra algo más profundo. Propongo al espectador un deseo, lo que llamo, como dije antes, una ceremonia del perdón, porque en la película una parte pide perdón a otra. Hay que saber perdonar, y a partir de ahí, surge el amor.