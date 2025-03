Pildoritas festivaleras (III)

Hala, ya se pueden poner películas latinoamericanas

Hoy ya es lunes de Festival, ha terminado el megafinde con los estrenos más potentes, las estrellitas de los medios nacionales se han pirado y empieza el certamen de entre semana, con unas características muy singulares; una de ellas: por fin se empiezan a poner latinoamericanas en la Sección Oficial (en las tres primeras jornadas se han pasado tres, sólo una a concurso). Es un poco trato de hermano pobre, siento decirlo.

La Villa del...

La Villa del Mar suena muy bonito, que sí, pero no me digan que La Villa del Mal no suena mejor...

El tuit del día

Javier Castañeda (@javi_casta) escribe: "Uf, qué emocionante ha sido el final de la proyección de Sorda en el Teatro Cervantes, con todo el público de pie aplaudiendo en silencio, moviendo las manos en el aire. Un momento inolvidable que me ha puesto la piel de gallina".

Mi momento "favorito" de la de Medem

8, de Julio Medem, está llena de momentos inenarrables. Mi favorito (cuidado, spoiler): un hombre y una mujer, el hijo de uno mató al hijo de otra, se reencuentran tras varios años y van a la casa de ésta; el hombre, contemplando una foto del joven asesinado por su hijo, dice: "La verdad es que algo sí que hice mal en la educación de mi hijo". Pero hay mucho más así en esta mina inagotable de WTF.

Un apunte rosa

Resulta que uno de los directores convocados por el Festival de Málaga, Albert Pintó (en la Sección Oficial Fuera de Concurso por Tierra de nadie), ha presentado en sociedad a su novia, la presentadora de Telecinco María Verdoy, en una alfombra roja del certamen. Se conocen desde hace casi 20 años, cuando los dos estaban estudiando sus respectivas carreras universitarias, pero ahora su relación es sentimental. "Hace 17 años jugábamos a hacer películas. Ahora, las estrenas en festivales y cines", escribe Verdoy en sus redes sociales.

Del rosa... al negro (I)

En el off Festival hay mucha crónica rosa pero también algo de otra de un color un tanto más oscuro. Hablábamos el otro día de María León, asidua a la cita malagueña, que este año no creemos que venga porque el viernes lo pasó declarando por su supuesta agresión a un policía hace dos años. Resulta que en la alfombra roja algunos periodistas del cuore, al ver a Paco León, el hermano de María, tuvieron la grandísima idea de preguntarle por la peripecia judicial de la actriz. Leo esto en Europa Press: Después de hablar de la película y de lo feliz que se encontraba en Málaga, le preguntaban [siempre son otros los impertinentes] por cómo se encontraba su hermana tras iniciarse el juicio el pasado viernes y la reacción fue determinante: "Siempre tan discreto con su vida privada, Paco se dio media vuelta y dejó a la prensa con la palabra en la boca al escuchar la pregunta sobre su hermana".

Del rosa... al negro (II)

Otro tanto pasará seguro con Juanjo Ballesta, o sea, El Bola, denunciado por agresión a una mujer en 2023. La Razón informó hace unos días de que la jueza, lejos de archivar la denuncia, ha decidido continuar la investigación, ordenando nueveas diligencias tras la aparición de un nuevo testigo. Los de las alcachofas ya se estarán frotando las manos...

Todos esperando a Nicole

El otro día, cuando hablé del fenómeno fan en el Festival, se me pasó (imperdonable) hablar de Nicole Wallace. Hoy estrena Un año y un día, y tiene a toda la peña como loca preguntándose por los outfits que lucirá.