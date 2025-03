Pildoritas festivaleras (IV)

Un recuerdo para Émilie Dequenne

Hace 22 años la protagonista de Rosetta, Émilie Dequene, estuvo aquí, entre nosotros, rodando Los puentes de San Luis Rey, la (desastrosa) película que trajo a Robert de Niro, Kathy Bates y Harvey Keitel varias semanas, muchos de esos días mientras se celebraba el Festival de Málaga (entonces se desarrollaba a finales de abril). Recuerdo estar callejeando entonces y encontrármela en la Plaza del Obispo, sentada, tremendamente sonriente y tremendamente blanquísima, en un parón entre tomas, resguardada por una sombrilla del sol inclemente de aquel día. Naturalmente había visto meses antes la película de los hermanos Dardenne y pensé en acercarme para saludarla, pero decidí no importunarla y quedarme con un momento platónico. Ayer, también durante el Festival de Málaga (ya es casualidad), su nombre regresa porque ha muerto, por un rato tipo de cáncer. Descanse en paz.

La infinita riqueza del léxico argentino

Si los actores y actrices españoles se quejan de la turba que se monta cada vez que opinan sobre política, deberían saber lo que ocurre con sus compañeros argentinos. En la gala inaugural del Festival, la intérprete de Concarán Mercedes Morán, presidenta del jurado, quiso hablar de la situación que atraviesa el cine de su país «por la horrenda política dispuesta» por el presidente, Javier Milei. Unas palabras que han tenido un importante eco en los medios de Argentina y que han desatado las iras de los (increíblemente) numerosos seguidores del de la motosierra. He aprendido un montón de insultos en argento.

Nicole Wallace y su tatuaje. / Gregorio Marrero

Foto de servicio

Supongo que los/as fans de Nicole Wallace lo tendrán ya controlado pero adjuntamos foto de uno de sus tatuajes para su información y deleite.

Hola, vengo a señalar un error

Como soy un un supertacañón vengo aquí a decirle al supervisor musical de Vírgenes, de Álvaro Díaz Lorenzo, que ha metido un poco la pata. En una escena de la película, ambientada en el Torremolinos de 1968, suena en una discoteca la mítica canción de los holandeses Shocking Blue Venus (sí, la que versionaron en los 80 Bananarama). Bien, pues el tema se grabó y publicó en realidad en 1969. Y vale que Torremolinos estaba muy avanzada en comparación con la gris realidad española de la época, pero tanto...

Justo lo que necesitábamos

El Festival de Málaga creará en 2026 América, América, una ventana que nace con el objetivo de «dar visibilidad a la realidad étnica de América, poner en valor las raíces identitarias y la diversidad cultural de sus pueblos y dar a conocer a sus cineastas». Muy bien, justo lo que necesitábamos en el Festival de Málaga: una sección más.

AI, no: AY

Hace un tiempo me propuse escribir un relato sobre un hombre al que le sucedía algo curioso: la segunda vez que vio una película, se dio cuenta de que el final era diferente; la tercera, igual, y así siempre. El señor se llegó a obsesionar por tener de nuevo ante sus ojos la conclusión original, la primera que vio. No terminé la historia; en realidad, nunca me senté en serio a teclearla: había demasiados cabos sueltos y, la verdad, me daba un poco de pereza. Hoy leo que la inteligencia artificial permite justamente eso, lo que le pasaba a ese hombre del relato. «Podemos crear películas basadas exactamente en lo que queremos ver y no tenemos que compartirlo. La misma película nunca se verá dos veces», dice un gurú tech. Escribo todo esto porque hoy en el Festival el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) ha anunciado que trabaja en la obtención de una «herramienta» que detecte creaciones hechas por Inteligencia Artificial en guiones que opten a ayudas públicas, en cuyo caso serían excluidos. Y me parece muy bien. Porque las siglas de inteligencia artificial en inglés son AI. AY.