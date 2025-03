Autoficción y verdad

LO QUE QUEDA DE TI

Dirección y guión: Gala Gracia

Reparto: Laia Manzanares, Ángela Cervantes, Rui de Carvalho, Anna Tenta

"Preguntar a un autor que aspira a ser un escritor serio si su obra es autobiográfica es como preguntarle a una araña dónde compra su hilo", dijo una vez el gran Robertson Davies. Las nuevas generaciones de directoras de nuestro país llevan años debutando con relatos íntimos, muchas veces apoyados en recuerdos y vivencias; echan mano de aquello que les ha emocionado y conmovido, en primera persona, convencidas de que su cercanía con la historia, supongo, les servirá para hacerla extensible a cualquiera que la contemple. El "basado en hechos reales" de los títulos de crédito, el saber que lo que estás viendo ha ocurrido en realidad (como si al suceder en pantalla no estuviera ocurriendo ya) parece conferir un extra de autenticidad y, por tanto, un algo aparentemente más rotundo y sentido a la historia que se está contando. El más reciente título incorporado a este involuntario pero muy coherente ciclo de cine de autoficción hecho por mujeres es 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia, que expone algunas de las bondades pero también muchas de las carencias de ristra de filmes.

Comienza la película y resulta, quizás, demasiado circunspecta y prudente. La historia puede que así lo requiriera (una joven pianista de jazz se ve obligada a regresar al pueblo, a esas raíces de las que siempre escapar), pero ya en esas primeras imágenes no noto un pálpito, una vibración; se suceden las escenas con elocuencia y mesura, pero sin tocarte, sin implicarte. Los hechos ahora en la pantalla fueron vividos por Gracia y, seguro, los quiso transmitir con la mayor sensibilidad, pero, simplemente, no sé si por cierto pudor, miedo a que un hipotético solipsismo impidiera la comunicación con el espectador o por empeñarse en aportar una mirada autoral, ese latido no está. Y es una pena, porque casi todo sí está ahí, en la pantalla: un encomiable y sensitivo trabajo técnico, un delicado tempo narrativo, unas interpretaciones empáticas y cercanas. Si seguimos a la escritora Catherine Cusset, para quien "en la autoficción la única ficción es el trabajo sobre el lenguaje; los hechos, en cambio, son reales y el proyecto es alcanzar una cierta verdad", a Gala Gracia le ha faltado encontrar esa "cierta verdad", que, supongo, es donde radica la universalidad y hondura de las historias. Pero, tampoco es poca cosa, vista 'Lo que queda de ti', merecerá la pena acompañarla en su siguiente esfuerzo para ver si la alcanza.