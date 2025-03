«El guionista tiene ahora más trabajo pero las plataformas limitan su creatividad»

Recibe el Premio Ricardo Franco por su trayectoria. Una curiosidad: ¿conoció a Ricardo Franco?

El nombre de Ricardo Franco es una de las razones por las que dije que sí cuando me llamaron del Festival de Málaga para hablarme de este homenaje. Pero, inevitablemente, uno se plantea: ¿la gente sabe quién es Ricardo Franco?

¿Y usted cree que lo sabe?

Esta mañana, en varias reuniones con la prensa, mencioné que lo más apasionante de estos días ha sido conocer a una de las hijas de Ricardo, Lola, con quien no había hablado antes, y compartir con ella cosas sobre su padre que quizás no conocía. Eso ha sido apasionante.

Su trabajo, desde Barrio Sésamo hasta El crimen de Cuenca, ha influido profundamente en la vida de muchas guionistas jóvenes, que se sienten en deuda con usted.

Me parece fascinante cómo este premio conecta generaciones dentro del ámbito del guion. Por ejemplo, está el caso de Lola Franco, hija de Ricardo, a quien mencionaba antes. Lola, como guionista emergente, es un testimonio vivo de la continuidad y renovación de esta profesión. Es emocionante ver cómo estas brechas de tiempo se entrelazan y enriquecen nuestro entendimiento del legado que dejamos.

¿Qué es ser guionista?

Para mí, un guionista es, ante todo, un escritor. Es alguien que escribe con imágenes, alguien que da vida a historias que conmueven, que provocan la risa o el llanto, que generan debate y reflexión. Sin guionistas no habría cine, porque son quienes unen todos los elementos necesarios para imitar la vida y proyectarla de manera que el público pueda conectar con ella, mezclando realidad, sueños y ficción.

Pero la suya es de las labores menores reconocidas en el ámbito cinematográfico. ¿Cuál es la situación del guionista en la actualidad?

Aunque podría parecer que hay más trabajo que nunca, dado el auge de las plataformas, el volumen de empleo a menudo viene acompañado de una homogenización en los contenidos que limita la originalidad y la creatividad; es decir, las historias están al servicio de las plataformas, que buscan productos más uniformes y menos arriesgados.

La defensa del guionista resulta crucial, porque dentro del sector hay profesiones que necesitan más visibilidad que otras.

Siempre he comparado el guión con una partitura musical: ambas son invisibles, pero fundamentales. Al escuchar una orquesta de 400 músicos, percibimos los sonidos, la armonía, los silencios, pero nunca vemos la partitura, aunque sin ella nada sería posible. Con el guión ocurre lo mismo: es la partitura de una realidad que, aunque vinculada a la industria del cine, tiene el poder de transportarnos a mundos diferentes y reconocibles. Al entrar en una sala oscura para ver una película, el espectador es sumergido en una historia que, durante hora y media o dos horas, se convierte en su realidad. Es un privilegio poder contar historias que impacten emocionalmente, que entretengan, y que, a la vez, reflejen algo de lo que hemos vivido. Pero es cierto que el reconocimiento público de la figura del guionista sigue siendo limitado. Alglunos se sienten cómodos en este anonimato, prefieren escribir lejos del ruido y las cámaras, porque para ellos, el verdadero reconocimiento radica en ver su historia cobrar vida en la pantalla; otros, en cambio, utilizan su imagen pública como una herramienta para dar visibilidad a su trabajo. En cualquier caso, lo importante no es quién está detrás, sino el impacto que tiene la historia en el espectador. Al final, lo que permanece en la memoria colectiva son las personas y sus historias, no los rostros detrás de la creación.

¿Le quedan historias por contar?

Recientemente hablábamos del fascinante libro de Carlos Heredero sobre Bora u, en el que se mencionan los más de noventa proyectos que desarrolló y que nunca llegaron a realizarse. Aunque no llego a esa cifra, tengo unos sesenta proyectos investigados, archivados en carpetas, que me encantaría ver llevados a cabo algún día, ya sea por otros o por mí misma. En el fondo, la mayoría de esos proyectos giran siempre en torno a los mismos temas. Como Shakespeare, que exploró las guerras de reyes, las creencias, las luchas familiares y la supervivencia humana, todos repetimos las mismas historias. Todo ha sido contado ya, pero seguimos narrándolo con escenarios y personajes distintos. Al final, hablamos de libertad, justicia, amor, supervivencia, y también buscamos entretener porque en el cine la regla número uno es que el espectador no se aburra.

Pero el cine no es sólo entretenimiento.

Claro que no, es también un vehículo para reflexionar y transformar la sociedad. En un panorama informativo saturado de fútbol y guerras, ¿por qué no dar espacio a historias que nos cambien la vida? Es innegable que el fútbol puede tener un impacto positivo en muchas personas, pero la atención desmedida que recibe deja a otras expresiones culturales, como el cine, en un lugar secundario. Encender la televisión y encontrar goles, partidos y camisetas a todas horas resulta agotador. ¿Por qué no hablar más sobre el cine, las artes y la cultura?

¿Y cómo se podría lograr algo así?

Creo firmemente que la conciencia sobre la realidad se nutre principalmente de las historias, la memoria y contar las cosas como son. Pero eso no surge de la nada: hay que estar en la calle, reclamar, exigir... No basta con quedarse esperando. Tenemos modelos claros a seguir. Desde que me dedico a esto, siempre he visto a Francia como un referente, un país donde la cultura se escribe con mayúsculas, allí no se cierran las librerías ni los cines de los barrios. Tras la Segunda Guerra Mundial, los franceses se plantearon cómo prevenir que algo así se repitiera, y una de sus respuestas fue integrar el cine y la educación cultural en las escuelas.