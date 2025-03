Otro paseo por la suburbia

PERROS

Dirección y guión: Gerardo Minutti

Reparto: Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto, María Elena Pérez, Roberto Suárez

Lo que los estadounidenses han dado en llamar la suburbia, esos conjuntos residenciales a las afueras de las ciudades, ha generado un buen montón de películas, que, entre el drama social y el thriller puro y duro, retratan los precipicios de la convivencia y, por tanto, observan nuestros sentimientos menos aplaudibles (envidia, ira, venganza et al). Precisamente por la paradoja, estos lugares, aparentemente tranquilos, alejados del bullicio urbano, sirven para encuadrar a la perfección las corrientes internas, subterráneas que, en ocasiones, resultan en detonaciones incontroladas. En este territorio habita la uruguaya 'Perros', un tan apreciable como predecible estudio del comportamiento humano en su variante reprobable situado en uno de esos apacibles suburbios.

"Los leones, los lobos y los buitres no viven juntos en manadas, grupos ni bandadas. De todos los animales de presa, el hombre es el único sociable. Cada uno de nosotros caza a su vecino, y aun así, nos reunimos en manada". Lo escribió John Gay para 'La ópera del mendigo' hace cuatro siglos, y Gerardo Minutti parece no creer que haya cambiado demasiado. Desarrolla la trama con paciencia, contando con la complicidad del espectador, que sabe perfectamente en el lío importante en que va a quedar todo y aún así sigue mirando. Ese compás despacioso, crepitante, es el mayor acierto de 'Perros', además de la cotidianidad de los procedimientos: los personajes, sus conductas y reacciones son comprensibles, empatizamos con ellas de inmediato y sin problema; tampoco la tensión llega a explotar de tal manera que con el boom se vaya la verosimilitud.

¿Cuál es el problema entonces? Porque por mis palabras, creo que un tanto desapasionadas, más relatoras que entusiasmadas, habrán deducido hace líneas que la película de Minutti no me ha movido demasiado: la cuestión es que la historia no va más allá, al desechar la opción explosiva, la del entretenimiento, la más gratificante, se opta por la vía de la observación, la callada, la del animalario, pero la indagación es superficial y no se llega más allá de lo presupuestado en su sinopsis.