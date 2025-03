Sara Sálamo presenta su proyecto más íntimo con Isco como protagonista

Sara Sálamo regresa al Festival de Málaga, pero en esta ocasión para presentar su proyecto más especial y personal como directora, la película documental 'En Silencio', donde relata cómo ha sido el día a día y la dura batalla de su marido, el futbolista malagueño del Betis Francisco Alarcón 'Isco', para recuperarse y volver a los terrenos de juego tras romperse el peroné en mayo de 2024.

"Veía un patrón común en los documentales deportivos: el deportista hablando a cámara, familiares o amigos haciendo lo mismo. Para mí era importante salirme de esa estructura y mostrarle al mundo un poco cómo es mi casa, el trabajo que se hace en silencio, la parte que nadie ve de los deportistas de élite" ha explicado en su encuentro con la prensa.

Un documental que nació como un encargo del Betis y en el que Sara decidió "embarcarse" tan solo si se hacía con un "compromiso absoluto", y reflejando no solo el proceso de la recuperación de la grave lesión, sino también la parte más frágil y vulnerable de Isco. "Él y yo nunca hemos hecho nada juntos, ni siquiera hemos estado juntos en un photocall, en un evento, no hemos ido juntos a ningún lado, es algo que tenemos muy separado, y cuando él me propone esto, siento que si me voy a embarcar en esta aventura, tiene que ser con un compromiso absoluto y que tenga sentido" ha expresado, adelantando que en el documental también veremos la parte más personal del futbolista y cómo, desaparecer de los terrenos de juego, "conlleva que te pueda temblar un poco la salud mental".

Francisco 'Isco' Alarcon este pasado fin de semana en el partido que el Betis jugó en Leganés y en el que volvió a marcar / EP

"La resiliencia es un tema importantísimo del documental, porque hay muchas formas de caer y muchas formas de levantarse, en este caso yo creo que el personaje protagonista tiene una forma peculiar de afrontar los noes, o las batallas, o las cosas, los reveses que tiene. Y... Sí, básicamente eso, la resiliencia, el perseverar" apunta.

Y aunque en un principio decidió que ella no iba a salir en la película, "no era muy honesto porque yo formo parte de su recuperación diaria". Entonces encontramos que una manera bonita podía ser, como hemos visto en el tráiler, que aparezca en reflejos únicamente, diendo un apoyo, sustento, una sombra que mira lo que está pasando" ha revelado.

Un documental que también pretende ser una crítica al mensaje que llega ahora de redes sociales de que "con 18 años se puede conseguir mi primer millón, cómo un mago millonario y nada conlleva esfuerzo. Nada conlleva trabajo, nada conlleva absolutamente nada, me voy a Andorra y lo tributo y no sé cuánto, y es como, oye no, la vida real no es esta, las cosas cuestan, son duras, son dolorosas, y aun así con todo eso, a veces ni sale. Soy madre y me gustaría transmitirles a mis hijos que las cosas se persiguen con trabajo, con coraje, con esfuerzo, y a veces con todo esto ni siquiera se llega a la meta" ha explicado con pasión Sara, confiada en que su proyecto más personal de mucho que hablar.

"Aunque mis hijos sean pequeños creo que los valores se inculcan desde siempre, y es lo que se vive en cada casa, y para mí, como me han educado, sí me parece importante y me han educado en ser alguien trabajadora, en no tirar la toalla a la primera, en perseverar y en perseguir los sueños. Hay un discurso, en redes parece que es facilísimo conseguir mucho dinero. Y para mí es importantísimo trabajar y ser honesto y perseverar con lo que uno quiere" ha concluido.