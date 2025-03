Dani Fernández: "Málaga se transforma con el Festival, se respira un ambiente único"

El cantante Dani Fernández abre las puertas de su mundo en un documental íntimo que sigue su viaje artístico y personal. Dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, el proyecto recorre desde sus primeros pasos en la música hasta su consolidación como uno de los artistas más aclamados del pop español. Con imágenes inéditas y testimonios cercanos, el documental captura el alma de un músico en constante transformación.

"Siempre que vengo a Málaga, disfruto de su ambiente"

Dani Fernández vuelve a Málaga en su gira actual y no oculta su entusiasmo por la ciudad. "He venido muchas veces y vuelvo a la Paris 15 porque me gustó tanto que quiero repetir. En la gira pasada ya estuvimos aquí". Málaga tiene para él un encanto especial, sobre todo cuando se celebra el Festival de Cine: "Cuando está la ciudad llena de gente, se respira un ambiente único".

A pesar del ritmo frenético de la gira, esta vez ha podido disfrutar un poco más de la ciudad. "Venimos, hacemos la prueba de sonido, damos el concierto y nos vamos. Pero ayer llegamos con tiempo, pudimos pasear, compartir momentos y estoy encantado de estar aquí. Nos ha hecho buen tiempo". Aunque en esta ocasión no ha podido disfrutar de los espetos, confiesa que es una tradición para él: "Siempre que vengo como en la plaza: espetos, boquerón frito... Soy muy fan".

"Ha habido muchos Dani Fernández en estos años"

Definirse a sí mismo no es una tarea sencilla para Dani. "Es una pregunta muy difícil. Cuando te la hacen, respondes con tu profesión, pero a lo largo de estos años ha habido varios Dani Fernández. Han pasado muchas cosas y me he convertido en lo que soy ahora: un chaval que ama la música desde joven y que se rodea de gente que hace que su vida tenga sentido".

El artista destaca la importancia de su círculo cercano. "Sin mi familia, mis amigos y mi equipo no sería feliz. He hecho de mi mundo profesional un mundo muy personal. Tengo varias familias dentro de una".

"Mi sueño era ser mayor y dedicarme a la música"

Dani Fernández reconoce que no podría haber imaginado todo lo que ha conseguido. "De pequeño decía que mi sueño era ser mayor y dedicarme a la música, a lo que fuera. Ese Dani estaría flipando al ver que he conseguido estabilidad". Añade que sus padres fueron clave para mantenerlo con los pies en la tierra: "El mundo de la música es complicado, pero ellos me ayudaron a no perder el norte".

Curiosamente, su visión sobre la vida era diferente cuando era niño. "Una vez le pregunté a mi madre qué profesión daba dinero y no tenía que hacer casi nada. Me dijo notario, así que dije que quería ser notario". Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su verdadero camino estaba en la música: "No valgo para nada más que no sea estar en un escenario".

"Colaboraciones soñadas: Leiva, Robe de Extremoduro y The 1975"

A la hora de hablar de futuras colaboraciones, Dani Fernández no duda en mencionar a algunos de sus artistas favoritos. "Mi colaboración soñada sería con Leiva, Robe de Extremoduro y The 1975. Son referencias muy importantes para mí".

Con una carrera en ascenso y un documental que promete emocionar a sus seguidores, Dani Fernández sigue demostrando que la música es su vida. Y, sin duda, su pasión por ella es lo que lo mantiene en constante evolución.