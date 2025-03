'La furia' y "la oscuridad" de la violencia sexual toman el foco del Festival de Málaga

La primera película de la barcelonesa Gemma Blasco es una "mirada cruda y visceral" sobre "la oscuridad del trauma" que genera la violencia sexual en una víctima. Se titula 'La furia', está protagonizada por Ángela Cervantes y marca la jornada de este miércoles del Festival de cine de Málaga.

Blasco ha comenzado la rueda de prensa de presentación de su primer trabajo como directora de largometrajes describiendo así 'La furia', película sobre cómo una mujer que sufre una violación "gestiona el proceso traumático, el dolor y la oscuridad".

"Quería -ha proseguido- desgranar la oscuridad de un trauma así, y es también una película sobre la violencia, una mirada cruda y visceral en relación con la violencia sexual".

Para trabajar la inmersión psicológica y emocional del personaje central, Alexandra, la víctima, la cineasta catalana no fue "muy lejos" de su entorno.

"Víctimas de violencias sexuales tenemos en todos lados, no fuimos a ninguna asociación, está a la orden del día y espero que esta sala lo tenga muy claro", ha proclamado antes de explicar que, para la construcción del personaje, lo más importante consistió en "estructurar muy bien" todas las fases del proceso traumático provocado por la violación.

En 'La furia', ha añadido, dicho proceso abarca el inicio, "no llega a la reparación y la sanación", pero igualmente necesitó una estructuración de los planos emocionales y del tránsito del personaje, que recorre lugares muy oscuros.

Exploración de la violencia

Alexandra, el personaje que encarna Ángela Cervantes, es violada en una fiesta de año nuevo. El trauma la conduce a la furia, a la violencia, y por supuesto, al dolor, un dolor que intensifica la reacción de la única persona a la que confiesa lo sufrido, su hermano.

La opresión que envuelve al personaje, la angustia, no se evapora en Alexandra, quien en el teatro, en los ensayos de una versión de 'Medea', encuentra una forma de canalizar la pesadísima carga emocional que soporta

La violencia es leitmotiv en 'La furia'. Blasco ha confesado que es un material que le interesa para "jugarlo" en el cine. "A mí la violencia en la vida real me paraliza, me bloquea, pero cinematográficamente me interesa explorarla, y me gusta el ritmo y la potencia que la cámara puede dar", ha recalcado.

El "potencial" de Ángela Cervantes

Ángela Cervantes protagoniza 'La furia' y hace un trabajo que empieza a comentarse en los círculos del Festival de Málaga. ¿Sensación de premio? "Esto de los premios me lo cuenta mi hermano -el también actor Álvaro Cervantes-, yo prefiero no pensar en eso", ha respondido.

Amiga de Gemma Blasco desde "el instituto", 'La furia' ha permitido a la actriz dar vida a un personaje de "muchas capas", un "reto" que asumió con "respeto" porque Alexandra requirió "llegar preparada en muchos niveles, tanto en el técnico como en el emocional".

Blasco puntualiza: "Ángela no está en la película por ser mi amiga, pero es verdad que me ha permitido usar todo su potencial (...) Sabía que podía llegar a todos los puntos de la película".