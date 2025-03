La solución: dar abrazos

TODO LO QUE NO SÉ

Dirección: Ana Lambarri

Reparto: Susana Abaitua, Francesco Carril, Natalia Huarte, Ane Gabarie, Stéphanie Magnin

Voy a empezar por el final de 'Todo lo que no sé' porque es una cosa de no creer: en primer plano, en diálogo con un personaje capital para su futuro profesional, la protagonista de la película, Laura, una desarrolladora de apps, describe sus motivaciones, su arco argumental, el hecho de que su proyecto tech es una metáfora de su vida... Asiste uno atónito, por la torpeza y el postizo, al espectáculo de un personaje haciendo un pitch de su existencia. Es el summum de un largometraje inoperante, que da vueltas sobre sí mismo sin llegar a ningún lugar más allá de la puerilidad emocional y la pobreza expresiva.

Básicamente, 'Todo lo que no sé' es una sucesión de broncas más o menos peregrinas, muchas de ellas dispuestas porque sí (especialmente las relacionadas con la no pareja de Laura): las tiene con su hermana (controladora y jartible), con su madre (más preocupada por la perfección de su media melena que otra cosa), con su no-novio (pasivo agresivo de manual); menos con el padre, que es una especie de oso hormiguero que pulula por ahí medio gruñendo, un personaje que ni se molestaron en escribir porque simplemente sirve para añadir la nota trágica (está enfermo de cáncer). Al final, tras varios actos de contrición que son convenientemente autosaboteados, la conclusión de la película es que no hay que pedir tanto lo siento y sí dar muchos abrazos, pero de los sentidos, de los cálidos, de ésos en los que cierras los ojos; que si vendes tu aplicación a una multinacional te traicionas y que es mejor que la desarrolles por tu cuenta, pero en la casa de tus padres; y que cuando vas a soltar una frase con cierto calado emocional sería conveniente que esperaras a que suene la pequeña cascadita de piano para no pisarla.