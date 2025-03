«Disfruto de tener 40 años pero puede ser una edad de muchas frustraciones»

Desde luego, Todo lo que no sé es muy Festival de Málaga.

Creo firmemente que nuestra propuesta es muy sólida y aborda temas que, quizás, no han recibido tanta atención. No soy especialmente joven, pero tampoco mayor; acabo de cumplir 40 años. Lo menciono porque en la Sección Oficial hay directoras bastante más jóvenes, y me parece importante reivindicar que cada persona llega a la dirección en el momento adecuado para ella. Es igual de válido hacerlo a los 25 que a los 40. Siempre he creído en eso, y además estoy feliz de tener 40 años. Es una etapa que disfruto, lejos de considerarla un motivo de drama.

¿Esta historia tiene elementos autobiográficos? Parece que ciertos momentos o fragmentos reflejan experiencias muy cercanas o personales.

No se trata de una película autobiográfica ni de autoficción, y me gusta subrayarlo: es una mezcla. He tomado historias propias, vivencias de amigas y las he entretejido en el guión para abordar lo que realmente me interesaba: esa idea de una mujer que intenta priorizarse a sí misma y cómo el entorno reacciona ante ello. Como trabajo mucho con las emociones, puede dar la impresión de estar basándome en vivencias personales aunque no sea así..

Y en ese proceso emocional resulta fundamental su trabajo con los actores.

Hemos mantenido al equipo de los cortometrajes en su gran mayoría y creo que se nota. Y, claro, está Susana Abaitua; ella es quien carga con la responsabilidad principal de la película, y lo hace de manera espectacular. Su dedicación y exhaustividad en cada proyecto son increíbles. Trabaja cada detalle al máximo, comprometiéndose por completo hasta el final, y en esta ocasión se ha dejado la piel. Compone un personaje complejo con muchas facetas dentro de la historia. No es alguien que caiga bien siempre, lo cual me resulta interesante.

La protagonista de Todo lo que no sé tiene 35 años, afronta pronto su cuarta década de existencia, como usted, un momento de balances y quizás frustraciones.

La incertidumbre es algo que todos enfrentamos, y con frecuencia viene acompañada de ansiedad, especialmente cuando sentimos que no hemos alcanzado ciertas metas en la vida. A medida que nos acercamos a los 40 años, es común experimentar una sensación de inquietud por aquellas cosas que aún no hemos logrado y por las barreras que, en ocasiones, nosotros mismos nos imponemos. Esta ansiedad no necesariamente se traduce en una enfermedad mental, pero sí refleja un estado emocional que muchas personas comparten. Nos obliga a luchar contra nuestras propias expectativas y a enfrentarnos a esa percepción de que no estamos avanzando como deberíamos, como imaginamos. Sin embargo, es fundamental recordar que la vida no sigue un guion predefinido. Cada experiencia, cada etapa, cada tropiezo tiene su lugar y contribuye a nuestra evolución personal.

