Pildoritas festivaleras (VII)

Una historia real

No voy a dar nombres, lógicamente, pero es una historia real: un periodista, algo atribulado por la premura y los plazos de entrega de las piezas, buscaba a su siguiente víctima para ser entrevistada, el director de una película. Lo encontró en la terraza del AC Málaga Palacio, en un aparte, descansando, y el informador le abordó pensando que ésa era la suya; el hombre estuvo de acuerdo y le concedió unos minutos. Todo transcurría a pedir de boca hasta que, de repente, el periodista se dio cuenta de que ése no era el director que estaba persiguiendo, que era otro.

Dos críticas de Letterboxd

El usuario de Letterboxd nachoalvarezgl escribe a propósito de Lo que queda de ti: «Como vea otra oveja más en este festival me da algo». Y Dogemainkra resume así Ruido: «8 mile del PSOE».

El lado oscuro del audiovisual tiene cifras

La Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA) presentó hace unos días su Manual de buenas prácticas para la prevención de la violencia y el acoso sexual en el cine y en la organización de eventos cinematográficos, que incluye una reveladora encuesta: más del 80% de las profesionales de la industria audiovisual que han participado en ella han presenciado o experimentado situaciones de acoso o violencia sexual en su entorno laboral. Sin embargo, menos del 10% de estos casos han sido denunciados y, alarmantemente, en ninguno de ellos se han tomado medidas contra el agresor.

Latifa Drame, en plena acción. / GREGORIO MARRERO

Coincidencias

¿Y no será que Karla Sofía Gascón se ha equivocado y viene al Festival de Málaga para promocionar su libro, Lo que queda de mí, porque ha visto que en la programación se incluye Lo que queda de ti?

Segundo salto del año

Hablábamos ayer de que Miguel Ángel Silvestre había inaugurado la temporada de saltos en los photocalls del Muelle Uno. Ayer continuó su senda la protagonista de Ruido, Latifa Drame. Málaga pronto será parada de una de las rondas clasificatorias de las Olimpiadas. La que no estaba para muchos saltos era Yolanda Centeno: de negro total y escasa sonrisa.

La edad de oro de la TV

¿Nadie ha reparado en las concomitancias entre Weiss & Morales y Kosta (The Paradise)? La sinopsis de la primera, la serie de Miguel Ángel Silvestre: «Un agente alemán de la BKA y un sargento de la Guardia Civil española se unen a regañadientes para investigar un crimen en la comunidad alemana de las Islas Canarias, sorteando las diferencias culturales». Y la de la que protagoniza Fran Perea: «Una familia finlandesa es encontrada asesinada a sangre fría en la Costa del Sol española. Un homicidio que conmociona a la comunidad finlandesa de Fuengirola, la que contrata a un investigador criminalista que viene desde Finlandia».

Cree que se va a morir

Tuitea @LavdeMartin: «Dios mío en dos días estamos yendo oomfs y yo a Málaga a ver a Martin y Mariliendre, que creo que aún no lo he asumido rollo creo que me voy a morir». Por favor, organización del Festival de Málaga, duplicad el número de desfibriladores para el pase.