Santi Amodeo reúne en su nueva película relatos que hablan sobre los miedos que matan

Santi Amodeo ha reunido en su nueva película, 'El cielo de los animales', cuatro relatos basados en textos del estadounidense David James Poissant que giran en torno a la muerte y que, según el cineasta sevillano, tienen una moraleja común: "Nuestros miedos son los que nos matan".

"Es curioso, pero mis tres últimas películas hablan sobre la muerte. He estado pensando, porque estoy en una época muy feliz de mi vida, y quizás por eso, estoy con fuerza y me siento capaz de enfrentarme a ese tema", ha afirmado este jueves Amodeo, que ha presentado su película en la sección oficial a concurso del 28 Festival de Málaga.

Ha desvelado que este proyecto nació durante el rodaje en Argentina de su película 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' (2009), cuando un miembro de su equipo le regaló el libro y sintió "un flechazo", porque se tocaba la muerte de una forma que le "llamaba mucho".

"Todos los relatos son un poco impresionistas, mientras que en el libro es todo más frondoso. Yo he intentado dejar en la esencia los relatos. Cada espectador verá una cosa, pero la fábula es que nuestros miedos son los que nos matan".

El director Santi Amodeo (2i) posa con los actores Paula Díaz (i), Daniél Pérez Astiárraga(2d) y África de la Cruz(d), durante la presentación de la película 'El cielo de los animales', en la sección oficial de largometrajes a concurso del 28 Festival de Cine de Málaga, este jueves en el Muelle Uno del Puerto de la capital malagueña. EFE/Jorge Zapata / Jorge Zapata (EFE)

Al leer el libro de relatos, Amodeo vio que ahí había una película. "Son relatos muy esenciales. Si los miras con una mirada realista, esto no te entra por ningún sitio, pero son metáforas, que significan otras cosas". "Eso me permitía arriesgar más, sabiendo que la hostia podía ser más grande, y me permitía manejar los relatos más a mi antojo", ha añadido el director.

Ha vuelto a rodar en analógico y no en digital, una opción por la que se ha decantado en cinco de sus siete filmes, y en este caso lo justifica por ese tono metafórico de los relatos, ya que considera que "le da la atmósfera que necesita la película".

La actriz Paula Díaz vio primero en su personaje "algo fresco que luego tiene un cambio brutal" en la película, que "no tiene una línea narrativa clara, sino que todo está fragmentado y, al final, los personajes también están fragmentados".

Por su parte, Claudio Portalo admite que la construcción de su personaje "fue difícil", porque al principio lo trabajaron "desde un lugar distinto al que finalmente se muestra en la película".

Para África de la Cruz, lo más interesante de este trabajo como actriz ha sido "cómo se acercaba más al teatro al rodar en analógico, porque era necesaria una concentración con todo el equipo y se creaba una magia especial".