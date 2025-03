«Sugar Island»: la dominicana Gómez Terrero plantea temas incómodos

La cineasta dominicana Johanné Gómez Terrero plantea «cosas que pueden ser complejas y temas que generan incomodidad» en su largometraje Sugar Island, un proyecto «que era un documental al principio y que devino en una ficción», y que presentó ayer en la sección a concurso del Festival de Málaga.

«La película hace muchas fugas, y la protagonista no es simplemente una chica que está embarazada, porque hay muchas capas conceptuales y estéticas», señaló la director ayer en la presentación de esta coproducción hispano-dominicana.

«Cuando ves en un noticiero un batey [una explotación de caña de azúcar] o un barrio periférico, la gente negra aparece por noticias terribles o por una crisis social. Yo quería romper ese imaginario, que los cuerpos negros estén destinados a eso», añadió la cineasta.

Considera que filmar en un batey, un lugar que «tiene una estética muy marcada», puede «permear la película», y apunta que, «cuando se cuenta una historia en occidente, es muy lineal, y la cosmovisión de los pueblos originarios es más en espiral, porque las historias no son líneas rectas».

Gómez Terrero cree que en su archipiélago hay «presiones históricas que tienen que ver con el nacimiento de las dos naciones», República Dominicana y Haití, a su vez marcado por la colonización.

«Es importante que hablemos, porque somos dos pueblos hermanos que nacimos al mismo tiempo, y hace falta un diálogo mucho más tierno en un mundo tan violento como el de hoy. Hace falta comunicación y empatía», afirma la cineasta.

Para la actriz protagonista, Yelidá Díaz, éste era su primer largometraje, y uno de los aspectos en los que ha tenido que trabajar han sido los silencios. «Para llegar a transmitir a través del silencio, hay un trabajo actoral que es importante compartir con el guion y con la dirección. Fue un proceso muy seguido por la directora», ha explicado Díaz.

Precisó que su personaje es, «de una u otra manera, un resumen de las jóvenes negras dominicanas» y, aunque ella no vivió su adolescencia igual, hubo «una identificación grande». «Pude llegar a conectar, y socialmente el tema de la película me llena, siendo negra en un país que niega la negritud. Conecté esta historia con la mía, me convertí en mi personaje y, cuando estábamos grabando, sentía que ella vivía». «Dentro de la misma filmación hay muchos temas que son duros, pero está el goce de la resistencia, que hace que se siga caminando pese a todas las vicisitudes», agregó la actriz.