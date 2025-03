Dani Rovira: "Echo de menos venir al Festival de Málaga como espectador anónimo"

Playa de Lobos es el último trabajo del actor y humorista malagueño Dani Rovira. Javier Veiga dirige esta comedia-thriller donde Rovira interpreta a Manu, que trabaja en un chiringuito y Guillermo Francella es Klaus, un turista que se niega a levantarse de la última tumbona que queda por recoger.

Lo que parece solo una discusión se convierte en algo inquietante cuando Klaus hace una propuesta perturbadora a Manu.

La Opinión charla con Dani Rovira sobre su trabajo en 'Playa de Lobos' y su estreno en el Festival de Málaga, también sobre sus anhelos profesionales y como no, sobre su Málaga querida.

Le vemos siempre en la comedia y aquí se mezcla con el suspense, ¿qué le atrajo de Playa de Lobos?

Lo primero que me atrajo fue el guion. No sé, como que me hizo más cosquillitas porque era muy diferente. Era muy interesante, había suspense, thriller, había como mucho misterio, era raro.

También el hecho de que todo prácticamente recaía en nosotros dos, en los dos actores. Es algo que a la gente le puede espantar, pero a nosotros nos parecía un reto. Era un poco como la motivación. Y Guillermo llegó después de decir que sí. Si yo hubiera sabido que estaba Guillermo incluso antes, ya hubiera dicho que sí.

Guillermo y Dani durante el rodaje de 'Playa de Lobos' / Academia del Cine

¿Cómo fue trabajar con Guillermo?

Un placer. Guillermo es un profesional como la copa de un pino. Y es muy, muy, muy buen compañero. Muy buen compañero. Es muy trabajador, es muy disciplinado.

Y en los momentos, porque siempre en un rodaje siempre hay momentos de flaqueza, de no entiendo nada o no puedo más, Guillermo está ahí, te dice cuatro cositas, te anima, te propone cositas desde un lugar muy humilde y muy bonito. Y yo ya que previamente ya le admiraba muchísimo como actor, para mí conocerlo ha sido una experiencia muy bonita.

Como el típico ‘check’ que no se esperaba, ¿no?

Ha sido una suerte y un sueño cumplido. Y decir, pues mira, he trabajado con Guillermo Franchella.

La peli mezcla comedia y thriller, ¿en qué género se siente más cómodo?

Pues me siento cómodo en las dos. Lo que me pasa con la comedia es que me sale sola, no me cuesta trabajo.

El thriller o el suspense o el terror, supongo que a nivel interpretativo es un poco más agotador. Porque al final tu cuerpo, tus emociones van rondando unas frecuencias que son mucho más altas y más físicas y más desgastantes, supongo, que comedia.

Cosa que no me pasa con la comedia, que llevo toda la vida haciéndola, no me supone un gasto mental ni energético. Pero me gustan las dos, como si me pones a hacer un musical.

"Ya no voy a las playas de Málaga, se genera mucho revuelo"

¿Se ve haciendo un musical?

Si hay algún insensato que se atreve a proponérmelo [risas] yo diría que sí, por supuesto. Soy muy consciente de mis límites, pero también te digo, no estamos operando a corazón abierto.

Si hay alguien que confía en ti en hacer un thriller, una de terror, un musical o una película del oeste, o yo qué sé, un clásico, pues adelante, claro. La vida es para los valientes.

Es verdad que en algunas pelis sí que he podido canturrear un poquito, pero como musical me molaría, incluso en el teatro. Me da miedo, porque no tengo los conocimientos. Pero tirar una función, te la tiro. Pero sí, por ejemplo, un musical me fliparía.

Veo que hay muchos "checks" por hacer en ese sentido

Sí. Me gustaría hacer algo como un clásico, que nunca he hecho.

O sea, hay muchos géneros que todavía no he tocado. Pero sí que es verdad que cada vez me va interesando más. Otro tipo de cine más de autor, un cine más emocional, más aposentado en la belleza y en el arte y en el cuidado de una historia que no tiene por qué ser una gran producción.

Cartel promocional de 'Playa de Lobos' / La Opinión

Antes de saltar a la fama, ¿era asiduo al Festival de Málaga?

Sí. Los primeros años de Festival, hubo como un par de años o tres seguidos, desde los 17 a los 19 años, a mi colega y a mí nos dio esa temporada por cine y compramos entradas del Festival de Málaga. Había días en los que nos veíamos tres pelis al día.

Y ¿cómo se vive ahora desde el otro lado?

Bueno.. Pues a veces echo de menos vivirlo desde el otro lado. Fíjate.

Ya me imagino..

Pero no porque este lado me disguste, sino por disfrutar de un festival desde el puro rol del espectador anónimo que va a ver películas.

Entonces me gustan mucho los festivales, me gusta mucho disfrutarlos como espectador, pero es verdad que ya no es lo mismo porque eres una pieza como discordante, estás más a lo que pasa a tu alrededor que no a sentarte a ir a ver una peli.

Aunque yo soy fanático del cine, me flipa Me encanta eso de pegarte una maratón de películas. Si algún día me dicen, oye, eres jurado en tal festival, digo, pues venga.

Hacemos otro llamamiento entonces, junto a lo del musical, para ser jurado del Festival

A ver cuando me lo proponen. Si no son muchas, también te digo.

"Ahora soy más de ir a chiringuito, aunque he sido de llevarme la nevera con el bocata"

Creo que no va así, se tendría que ver muchísimas películas…

He tenido a amigos de jurado y me han dicho, ¡hostia!, es que me tengo que cascar 15 películas de todo el día. Y yo...

Dani Rovira junto a Guillermo Francella. / Gregorio Marrero

Volviendo un poco al tema playa, ¿sigue yendo a las playas de Málaga?

Muy poquito. Muy poquito. Cuando vengo a Málaga, al final me quedo con mis papis, y a lo mejor viene algún sobrinete o algo. Sí, pero es verdad que es incómodo.

Es incómodo porque se crea un revuelo y si vas con alguien, pues para él, también es incómodo. Entonces, bueno, prefiero ir a casa.

¿Es más de chiringuito o de llevarse la nevera con la tortilla?

Pues he sido de las dos cosas.

Ahora soy más como de ir al chiringuito y pedirte comer, pero yo he sido de los de, sí. De los de nevera, de los de llevarme un bocata o una birra, un paquete de patatas y un libro, y una sombrilla y a echar el día allí.

¿Qué se puede esperar del público de ‘Playa de Lobos’?

Pues yo creo que se va a esperar algo bastante inquietante, sorpresivo. Creo que algo como muy nuevo porque creo que me van a ver en un personaje que puede sonarle a otras cosas.

Creo que se van a reír y se van a rayar un poquito.