«Tiendo a explorar temas oscuros cuando me siento más feliz y estable»

El cielo de los animales es una película muy distinta de sus anteriores, ¿no cree?

Creo que hubo un cambio significativo después de Yo, mi mujer y mi mujer muerta y Quién mató a Bambi. En cierto modo, di un pequeño giro con Las gentiles, hacia un cine más introspectivo, más íntimo.

¿Diría entonces que siempre ha existido esa dimensión introspectiva en su cine?

Si lo pienso, mi cine siempre ha tenido esa dimensión. Quizá con Cabeza de perro y Astronauta se notaba más ese enfoque. Es verdad que he explorado otros registros con las comedias, una de las cuales fue un encargo que disfruté mucho. Es curioso, porque cada persona que ha visto mis películas me dice algo diferente. Algunos, como usted, ven esta evolución, mientras que otros consideran que sigo en la misma línea. Supongo que todo depende de la subjetividad de quien observa, ¿no?

¿Y cómo surgió la chispa para levantar El cielo de los animales?

Todo comenzó de una manera muy peculiar. Estaba rodando en Argentina y el director de arte me regaló el libro [El cielo de los animales, de David J. Poissant], diciendo en broma: «Ésta es tu próxima película». Al principio no le di mucha importancia, pero cuando comencé a leerlo en el hotel, me atrapó por completo. Supe que tenía que hacerlo.

A nivel narrativo, esta película parece ofrecer algo diferente. Háblanos un poco de eso.

Desde una perspectiva narrativa, esta película es particular. Tiene varias historias entrelazadas en una misma narrativa. Son tres puntos de vista distintos, y eso, en sí mismo, resulta novedoso para mí. Además, es mi primera adaptación de un libro, y opté por rodarla completamente con planos fijos y las mismas ópticas, creando una intención visual uniforme. Aunque no lo parezca, todas las historias están rodadas bajo la misma técnica y con un propósito claro, aportando cohesión a la obra.

Parece un reto artístico.

La película tiene una naturaleza impresionista, diferente a mis trabajos anteriores. Se asemeja a relatos de Carver, donde el espectador juega un papel activo al interpretar lo que ve. Narrativamente, es menos cerrada, y creo que refleja una evolución en mi enfoque creativo.

¿Hay algo en su vida personal que influya en las decisiones creativas, como el momento en el que decidió abordar esta película en particular?

Sí, algo curioso es que tiendo a explorar temas más oscuros cuando estoy en momentos de estabilidad y felicidad. Ahora soy padre de dos hijos, mi vida está en un punto profesional muy bueno, y tengo la oportunidad de hacer el cine que realmente quiero. Tal vez esa fortaleza me permita abordar temas complejos sin que me consuman.

¿Qué proyecto tiene entre manos?

Mi próxima película será algo más costosa, con un enfoque un poco más comercial. Estoy adaptando un libro de Fernando Mansilla, Canijo, que tiene mucho peso cultural en Sevilla. Mansilla, aunque nació en Barcelona, vivió la mayor parte de su vida en Sevilla, y su obra tiene un encanto muy especial. Hemos adquirido los derechos del libro, que no han sido baratos, porque realmente es una joya. Además, me llena de orgullo que un productor malagueño haya mostrado interés, Ezekiel Montes. Me dijo que estaba dispuesto a participar como coproductor porque le encanta el libro. Es una obra con mucha magia, que aborda los inicios del consumo de heroína en Sevilla durante los años ochenta. Aunque esté ambientado allí, el tema es universal; muestra cómo se aproximaban a esa realidad con una tremenda ingenuidad. Es un relato contado desde dentro, desde el lumpen, por jóvenes de aquella época que apenas entendían lo que enfrentaban.

Esta película parte de la idea de que la vida y la muerte están estrechamente relacionadas; eso, es un filme muy andaluz.

En Andalucía, por ejemplo, esta relación es muy evidente. Aquí se llora, pero también se celebra; es una mezcla que queríamos transmitir. No se trata de un drama en el sentido clásico, aunque el tema es profundo, sino de explorar lo que ocurre alrededor de la muerte y cómo eso, en el fondo, celebra la vida. Creo que los espectadores encontrarán personajes con los que se pueden identificar fácilmente. El cielo de los animales es, en esencia, una celebración de la vida y de cómo enfrentamos lo inevitable con humanidad.