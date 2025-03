La nueva serie de los Javis, que empodera a las 'mariliendres', clausura este sábado el Festival de Málaga

La nueva serie de Atresplayer producida por Los Javis, que clausura este sábado el Festival de Málaga, da la vuelta al concepto de 'mariliendre' desde su sentido de origen despectivo, para empoderar y poner en valor a las mujeres que, como su protagonista, la actriz Blanca Martínez, salen con amigos gais.

En esta entrevista, Blanca Martínez aventura que 'Mariliendre' "va a ser un pelotazo". En la serie da vida a Meri Román, una mujer de 35 años que hace diez fue la reina de la noche gay de Madrid: "era alocada, rodeada de sus amigos, de sus gais. Se iba de fiesta y con nadie al volante en la cabeza. Estaba en su salsa".

Tiene una parte de comedia y a la vez un trasfondo muy dramático, porque la Meri de ahora es completamente opuesta a la anterior: "está sola, no sabe quién es ni dónde está, no se encuentra a sí misma y está en la aventura de volver a averiguarlo".

Cartel de la serie 'Mariliendre' / L.O.

Es la primera serie que clausura como tal el festival de cine malagueño, con lo que el público de Málaga tendrá la oportunidad de ver, antes que nadie, esta ficción "muy fresca y diferente", con unas canciones versionadas y unas coreografías "superpotentes", según detalla la actriz, "convencidísima" de que hará bailar a la gente que lo vea en su casa a partir del domingo 27 de abril.

Para ella, presente en todas las secuencias, ha sido todo un reto de muchos ensayos de bailes y coreografías, en los que ha trabajado durante horas con una coach vocal (María Arévalo) para sincronizar los labios y hacer playback de las canciones que han sido cantadas realmente por Bea Fernández, de Operación Triunfo.

El elenco principal de la serie está formado también por Martín Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina, y entre los actores que completan el reparto se encuentra el malagueño Pepón Nieto.

Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores del proyecto, lo que la actriz califica como "un sueño" porque "tienen un sello propio espectacular, y siempre hacen series con temáticas LGTBI muy particulares", algo que personalmente le apasiona porque en su vida además se siente como una "'mariliendre' empoderadísima".

Javier Calvo y Javier Ambrossi 'Los Javis’ / IBAFF

"Yo soy así. Mi grupo de amigos de Madrid es mayoritariamente perteneciente al colectivo. De los primeros sitios que pisé para salir de fiesta aquí fue Chueca. Me encanta, me siento en un ambiente seguro, divertido. Me encanta ver una drag queen", señala.

Se llama así mismo 'mariliendre' y sus amigos también se lo dicen, y nunca es en tono peyorativo. "Es -apunta- empoderada, segura, guerrera y dispuesta a todo". Peleó mucho para conseguir este papel y, aunque reconoce entre risas que canta "muy mal", se presentó al casting cuando se enteró que iban a empezar a buscar más a actrices que a cantantes.

Blanca Martínez Rodrigo, que se presenta en Instagram como "Redonda y de pueblo como un pan", cree que "lo guay" es que con su cuerpo ha conseguido un rol de protagonista y espera que esto contribuya a que gente "con características diversas, que no tienen papeles importantes en la ficción, también empiecen a tenerlos".

"Que sirva -apostilla- para que la gente que está en su casa - los encargados de crear esas historias- amplíen el abanico, porque no todos deben ser guapísimas y guapísimas en la ficción. En la vida hay de todo y hay que representarlo todo".