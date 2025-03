María Valverde, actriz y directora: «Hay que hacer accesible el arte para crear una sociedad más inclusiva»

María Valverde despuntó, adolescente, en la estupenda La flaqueza del bolchevique. Tras varios títulos posteriores, decidió bajar el ritmo de trabajo, madurar personal y profesionalmente, buscando nuevos caminos. «Le he dedicado 20 años a la actuación y ahora me centro en proyectos que me llenan de verdad», nos dice. Como el documental El canto de las manos, que ha levantado en colaboración con su marido, el prestigioso director de orquesta Gustavo Dudamel y que sirve al propósito de ambos «de hacer accesible el arte».

La chispa del proyecto nació durante una conversación entre Valverde y Dudamel, cuando soñaban «con posibles proyectos juntos»: «Él quería celebrar a Beethoven a través de su sordera, especialmente porque se acercaba el 250 aniversario de su nacimiento. Mientras todos planeaban homenajes con sus piezas más icónicas, surgió la idea de ir más allá: utilizar su única ópera, Fidelio, para integrar la lengua de señas y trabajar con actores y músicos sordos», recuerda la cineasta. Hoy, «tras un viaje lleno de significado», esa llama inicial tiene título y metraje y «es un acto de servicio a la comunidad». «Nadie me obligó a hacerlo pero sí creo que es nuestra responsabilidad crear accesos e incluir a todos plenamente, ya que son las personas con estas condiciones quienes enfrentan esas barreras en el día a día; abordar estos temas desde el arte, el diálogo o cualquier otro medio es una oportunidad poderosa para fomentar la empatía y el cambio social».

El canto de las manos nos presenta Jennifer, Gabriel y José, tres músicos sordos de Venezuela, mientras afrontan el reto de llevar a escena, por primera vez en lengua de señas, Fidelio (la ópera que Beethoven compuso cuando estaba perdiendo casi por completo la audición), bajo la batuta de Dudamel. La película, que curiosamente coincide en algunas de sus preocupaciones y reflexiones con una de las grandes películas de esta edición del Festival de Málaga, Sorda, muestra el aislamiento que los protagonistas experimentan por ser sordos, comprendiendo que la música no solo es su refugio, sino su salvación y su esperanza.

Asegura Valverde que encontró «inspiración» en su pareja, «un referente» que, dice, la impulsa «a ser mejor, a aprender más y a tener nuevas inquietudes». De su mano, conoció el Sistema, el laureado programa público nacional de educación musical en Venezuela y que Dudamel dio a conocer en el mundo. «Allí hacen una función transforadora. El maestro Abreu [José Antonio Abreu, el fundador], ya en 1995, defendía que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a acceder al arte y a la belleza; es algo crucial para construir una sociedad más inclusiva», explica la directora. «He abordado este trabajo con un profundo respeto hacia algo que desconocía inicialmente, pero que fui descubriendo a través de los personajes. Como oyente, he sentido la necesidad de acercarme a la comunidad sorda, enfrentando las numerosas barreras que existen entre ambas comunidades», explica Valverde, para quien El canto de las manos supone «una carta de amor a esa unión que podemos generar, entendiendo que, en el fondo, somos una sola comunidad».

