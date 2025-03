Gala de clausura del Festival de Málaga: el cine como emociones compartidas

Emoción, mucha, y risas, algunas menos, en la gala de clausura de la vigésimo octava edición del Festival de Málaga. Conducida por el actor malagueño Salva Reina y una habitual en estas lides, la presentadora Elena Sánchez, la ceremonia, retransmitida por La2 de TVE, buscó la complicidad con el espectador y el entretenimiento a través del humor y la música pero fueron los momentos más sentidos protagonizados por algunos de los premiados los que realmente sobresalieron.

Mario Casas y Álvaro Cervantes en la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga. / Gregorio Marrero

Hache y Pollo, de nuevos juntos, en el Teatro Cervantes

Mario Casas y Álvaro Cervantes alcanzaron juntos la popularidad como Hache y Pollo, respectivamente, en la megataquillera Tres metros sobre el cielo (2010). Anoche se subieron, de nuevo juntos, a las tablas del templo del Festival para recoger su galardón al Mejor Actor Protagonista ex aequo por Muy lejos y Sorda, respectivamente. «Cuando me dijeron que iba a compartir este premio con Mario me acordé de cuando teníamos 12 ó 13 años y hacíamos anuncios de chicle; había una foquista, que entre toma y toma decía sus compañeros Voy a empezar esta película. Y nosotros: Te imaginas hacer una película, tío». Ahí les tienen hoy, tantos años después, de nuevo juntos.

Por cierto, es la segunda Biznaga de Casas (ganó una, hace doce años, por La mula), y lo quiso recordar: «He crecido con este Festival, también os he visto crecer a vosotros», declaró al recoger su nuevo reconocimiento boquerón.

Mario Casas, emocionado

Muy emocionado, con ojos brillantes por el sentimiento que estaba esforzándose por contener, se había mostrado minutos antes Casas cuando el director de Muy lejos, Gerard Oms, le soltó un auténtico piropazo al recoger el Premio Especial de la Crítica: «Mario, das visiblidad a la ternura, a la duda. No conozco a un actor con más rigor que tú».

Otro emocionante ex aequo

De la mano subieron al escenario Ángela Cervantes y Miriam Garlo para recoger la Biznaga a la Mejor Actriz Protagonista por La furia y Sorda, respectivamente. Garlo, cómo no, estuvo sensible y reivindicativo en su mensaje: «Dedico este premio a los actores y actrices sordos y sordas que están intentando abrirse un hueco en el cine y en el teatro, y a toda la comunidad sorda, que por fin va a poder ser público normal en el cine gracias a que esta película es accesible. Tenemos que seguir luchando todos los días para eliminar las barreras de comunicación y conseguir la libertad y autonomía que necesitamos. Porque la diversidad y la discapacidad significan riqueza. Por un arte accesible, gracias».

Ángela Cervantes y Miriam Garlo en la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga 2025 / Gregorio Marrero

Cervantes, que se aprendió unas breves palabras en lengua de signos para comunicarse con Garlo, no quiso pasar la oportunidad para ahondar en el tema de su filme, La furia, protagonizado por una joven víctima de una violación: «Quiero compartir este reconocimiento con todas las que denuncian, las que no, las que lo hacen al día siguiente, las que lo hacen 20 años después. Mientras pongamos el foco en eso nos estamos alejando del problema y de su posible solución». Antes, menos solemne, le enmendó un poco la plana a su hermano Álvaro, quien había recogido su Biznaga y tuvo un imperdonable descuido en su discurso: «Álvaro, te has olvidado de nuestro padres, una cosa un poco fea, pero no te preocupes que ya lo hago yo».

Julio Medem recoge el premio del público en la gala de clausura del 28 Festival de Cine de Málaga 2025 / Gregorio Marrero

Julio Medem, pletórico

El director vasco Julio Medem estaba pletórico con su Premio del Público de la Sección Oficial Fuera de Concurso por su 8, la que considera su «hija malagueña»: mencionó que es «madre» de sus películas, de la conexión con el público que asistió a la premiere en el Festival, del Día de la Poesía (el 21 de marzo)... Y, ya entre lágrimas, de su mujer, Montse.

¿Y qué dijo Karla Sofía?

Todos esperábamos a Karla Sofía Gascón. Qué diría la actriz, protagonista de la polémica del año por sus deslenguados y reprobables tuits de hace unos años que le valieron un linchamiento absoluto por parte de Hollywood, antes de entregar la Biznaga a la Mejor Dirección. Sólo dijo esto: «Cuando salga de Málaga no me voy a meter en Malagón». Risas del respetable.

Últimas palabras

El último turno de palabra fue, claro, para Eva Libertad, directora de Sorda, Biznaga de Oro del Festival. «Esta película es un homenaje a la sordera y a la sordedad, a la riqueza, y también una denuncia del mandato de encajar todas y todas en el mismo molde. Tras el estreno en Málaga tuvimos un encuentro con personas sordas de Málaga. Y conocí a Margot Navas, que lleva años trabajando para que la comunidad sorda pueda entrar en el mundo del cine, intentando financiar su propia película. Quiero compartir este premio con Margot y les cineastes sordes que llevan toda la vida luchando por tener las oportunidades que yo, mujer oyente, he tenido para llegar hasta aquí».

El Kanka en su actuación durante la gala de clausura y entrega de premios del 28 Festival de Cine de Málaga 2025 / Gregorio Marrero

Fueron algunos de los mejores momentos de una gala en la que actuaron María José Llergo, Xoel López, El Kanka y hasta la charanga Los Mijita, se escuchó en off Chiquito de la Calzada y hasta pitufaron la voz de Antonio Dechent, entre otras bromas.