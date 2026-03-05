Kira Miró presenta la inauguración del Festival de Málaga

Kira Miró será la encargada de presentar la gala de inauguración del Festival de Málaga. La actriz de Crimen perfecto y actual colaboradora de El Hormiguero estará acompañada en la apertura, este viernes 6 de marzo, por los grupos musicales Sanguijuelas del Guadiana y Las Migas. También contará con la actuación de la cantante catalana Lia Kali. Entre los invitados destacados se encuentra Victoria Vera, conocida, entre muchos otros papeles, por su rol como Elena Álvarez en Asignatura aprobada (1987).

Kira Miró / La Opinión

La película que abrirá el certamen será Calle Málaga, dirigida por Maryam Touzani, quien representó a Marruecos en los Premios Óscar por Adam (2019). El filme está protagonizado por Carmen Maura, recordada por su papel principal en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), dirigida por Pedro Almodóvar.

Jurado del Festival de Málaga

También se presentará el jurado de largometrajes de la Sección Oficial. Estará presidido por la cineasta Jaione Camborda, primera directora española en ganar la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por O Corno (2023).

Entre los integrantes del jurado se encuentran la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel; el escritor y guionista Santiago Roncagliolo; la actriz Loreto Mauleón; la directora Belén Funes; el actor y director Gastón Pauls; y la escritora Rosa Montero.

Homenajes y premios del Festival de Málaga

Entre los homenajes que se entregarán este viernes, el Festival reconocerá con la Biznaga Ciudad del Paraíso a Victoria Vera. Por su parte, Rossy de Palma, actriz de Mujeres al borde de un ataque de nervios, recibirá el Premio Málaga–Diario Sur.

El Premio Retrospectiva será para el director peruano Francisco Lombardi, responsable de La boca del lobo (1988). El Premio Ricardo Franco – Academia de Cine reconocerá a la directora de producción Manuela Ocón, vinculada a títulos como La isla mínima (2014) y El hombre de las mil caras (2016). El Premio Málaga Talent recaerá en la directora Alauda Ruiz de Azúa, autora de Los domingos (2026).

Recibirán además la Biznaga de Honor los actores Natalia Oreiro, protagonista de Gilda, no me arrepiento de este amor (2016), y Saturnino García, conocido por El día de la bestia (1995); los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, directores de Homo Argentum (2025); así como, a título póstumo, el director argentino Fabián Bielinsky, autor de Nueve reinas (2000).

La Película de Oro de esta edición será El desencanto, dirigida por Jaime Chávarri.