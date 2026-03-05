Málaga ultima los preparativos de su Festival, con 22 largometrajes en competición

Málaga ultima los preparativos para inaugurar este viernes su vigésimo noveno Festival de Cine en Español, que contará con doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos en su sección competitiva y otras diecinueve películas españolas y dos iberoamericanas fuera de concurso.

La lluvia ha dado este jueves una tregua que ha posibilitado a los operarios avanzar en los trabajos para vestir de cine la capital malagueña y tender la alfombra roja en los lugares más emblemáticos del centro histórico, aunque las miradas volverán a estar en el cielo este viernes ante las posibles precipitaciones que podrían afectar a la gala inaugural.

Una mujer con un paraguas pasa delante de la una instalación de la próxima edición del Festival de Málaga / Álex Zea

El certamen se abrirá con una gala en el Teatro Cervantes conducida por la actriz Kira Miró, a la que seguirá la proyección de 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, la primera de las veintidós películas en la sección oficial a concurso.

También competirán las españolas 'Altas Capacidades', de Víctor García León; 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde; 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano, y 'Mala bèstia', de Bárbara Farré. Completan la presencia española en competición 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Pizza Movies', de Carlo Padial; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

Tareas de montaje en el Cervantes por la próxima edición del Festival de Málaga / Álex Zea

Por su parte, concursarán las iberoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México, Argentina); 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México, España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México), y 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia).

Además, optarán a los premios 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México); 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina, España); 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España), y 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).