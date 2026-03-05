Montaje
Málaga ultima los preparativos de su Festival, con 22 largometrajes en competición
La capital malagueña se prepara para recibir este viernes una nueva edición del Festival, que incluye 22 películas en la sección oficial y otras 19 fuera de concurso
EFE
Málaga ultima los preparativos para inaugurar este viernes su vigésimo noveno Festival de Cine en Español, que contará con doce largometrajes españoles y diez iberoamericanos en su sección competitiva y otras diecinueve películas españolas y dos iberoamericanas fuera de concurso.
La lluvia ha dado este jueves una tregua que ha posibilitado a los operarios avanzar en los trabajos para vestir de cine la capital malagueña y tender la alfombra roja en los lugares más emblemáticos del centro histórico, aunque las miradas volverán a estar en el cielo este viernes ante las posibles precipitaciones que podrían afectar a la gala inaugural.
El certamen se abrirá con una gala en el Teatro Cervantes conducida por la actriz Kira Miró, a la que seguirá la proyección de 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, la primera de las veintidós películas en la sección oficial a concurso.
También competirán las españolas 'Altas Capacidades', de Víctor García León; 'Después de Kim', de Ángeles González-Sinde; 'Corredora', de Laura García Alonso; 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa; 'La buena hija', de Julia de Paz; 'Lapönia', de David Serrano, y 'Mala bèstia', de Bárbara Farré. Completan la presencia española en competición 'Mi querida señorita', de Fernando González Molina; 'Pioneras. Solo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz; 'Pizza Movies', de Carlo Padial; y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.
Por su parte, concursarán las iberoamericanas 'Ángeles', de Paula Markovitch (México, Argentina); 'El corazón del lobo', de Francisco J. Lombardi (Perú); 'El guardián', de Nuria Ibáñez (México, España); 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso (México), y 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato (Chile, Argentina, Italia).
Además, optarán a los premios 'Juana', de Daniel Giménez Cacho (México); 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila (Argentina, España); 'La hija Cóndor', de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia, Perú, Uruguay); 'Mil pedazos', de Sergio Castro-San Martín (Chile Argentina, España), y 'Neurótica anónima', de Jorge Perugorría Rodríguez (Cuba).
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas
- Vecinos de Pedregalejo denuncian grietas en sus casas por obras en ocho pisos de lujo: 'La escalera empezó a doblarse y los peldaños, a partirse
- El secreto gastronómico mejor guardado de la Axarquía: así es el restaurante que lleva 80 años asando el mejor chivo al horno de Málaga
- El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales