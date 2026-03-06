'Calle Málaga': los ojos de Carmen Maura siguen brillando

Calle Málaga

Dirección: Maryam Touzani

Guión: Maryam Touzani, Nabil Ayouch

Intérpretes: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso

La actriz y directora Maryam Touzani se sentó a escribir 'Calle Málaga' al poco de morir su madre, una señora, recuerda, "cálida y llena de vida". Ese choque de sentimientos, el de la pena y la tristeza por la partida de una mujer que ha marcado decisivamente tu vida pero también el de la nostalgia con una sonrisa de agradecimiento por lo vivido, termina cruzando de arriba a abajo una historia que trasciende la condición de 'crowd-pleaser' que le ha adjudicado la crítica en los festivales internacionales en que se ha proyectado.

'Calle Málaga' es muchas cosas: la reivindicación de la autonomía de la mujer septuagenaria, el redescubrimiento del sexo y el relato de un amor crepuscular; la crónica, pícara y simpática, de la supervivencia de la señora como entrepreneur; también una puesta en conflicto de las diferencias entre una madre y una hija, cada una con sus propias circunstancias y alrededores, y la evocación romántica y muy sensual (el bullicio eterno de Tánger, los tomates perfectos y brillantes, las lámparas coloridas, la aguja sobre el tocadiscos, el enharinado de las croquetas) de una forma de vida comunitaria, cercana.

En todo ello Touzani busca la complicidad del espectador, apelando directamente a sus emociones sin jugar con ellas, con transparencia; claro, a veces fuerza bastante la máquina en busca de la risa (las escenas de la protagonista con la monja o la de los policías durante una retransmisión de fútbol) o del estremecimiento (la historia romántica me pareció planteada de una manera algo cursi, lo siento), pero se nota que todo viene de un lugar, de las ganas de comunicar, de compartir, con la intermediación artística justa y necesaria. Ayuda al proceso Carmen Maura, con unos ojos que siguen brillando como los de nadie más. Lástima que la elocuencia y suavidad queden malogradas de alguna manera con ese final a medio terminar, que no se atreve a meterle mano al nudo argumental que motiva la película y que impide que esa contradicción, ese choque de sentimientos con que Touzani se sentó a escribir la historia, sea un diálogo satisfactorio.