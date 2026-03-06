El Festival de Málaga más gastronómico: vuelve Cinema Cocina con nueve proyecciones sobre la alta cocina, territorio y oficio

El Festival de Málaga vuelve a acoger una nueva edición de Cinema Cocina, la sección que une cine y gastronomía para poner en valor la cultura culinaria. En esta novena edición, el programa reunirá nueve proyecciones que abordarán cuestiones como la relación entre cocina y territorio, la transmisión de los oficios, la sostenibilidad o la evolución de la alta gastronomía a través de historias protagonizadas por cocineros, productores y espacios donde el alimento se convierte en identidad.

Coloquios y degutaciones

Así, más allá de las proyecciones, la programación incluye coloquios con los equipos de las películas y degustaciones relacionadas con los productos y elaboraciones que aparecen en los filmes, creando un diálogo entre cine y cocina que se ha convertido en una de las señas de identidad de la sección dentro del Festival.

Estas sesiones se celebrarán del sábado 7 al viernes 13 de marzo en el Teatro Echegaray. La programación, organizada por el Festival de Málaga y Lumen Proyectos Gastronómicos, con el patrocinio de Alimentos de España y Cervezas Victoria y con la colaboración de Bodegas Emilio Moro y Diputación de Jaén, incluirá cuatro largometrajes y tres cortometrajes en Sección Oficial, además de dos proyecciones fuera de concurso.

Películas que participan

En la Sección Oficial de Largometrajes competirán 'Todos los días domingo', de Abraham López Feria, que reflexiona sobre la desaparición de los oficios ligados a las almadrabas y la producción artesanal de mojama en la costa de Huelva; 'La sombra del nogal', de Manuel García Gil, centrado en la exigencia de la alta cocina en un entorno rural aislado; 'Cerrando el círculo', de Sonia Ziadi Trives y Víctor García Garrido, que recorre la reconstrucción vital y profesional del chef Daniel Ochoa desde la sostenibilidad y el arraigo al territorio; y 'Decía que aquí no había ná', de Jorge Fernández Mayora, un relato sobre la transformación gastronómica de Jaén y su impacto cultural y social.

En la Sección Oficial de Cortometrajes se proyectarán 'Montse. La penúltima bodega', que retrata la resistencia de un histórico espacio gastronómico del Raval barcelonés; 'Piedra a piedra', centrado en la historia de las Bodegas El Grifo en Lanzarote y su adaptación a un paisaje volcánico; y 'Koldo', de Pedro Peira, dedicado a la trayectoria del chef navarro Koldo Rodero y la evolución de su restaurante familiar.

Por otro lado, fuera de concurso se podrán ver 'Tetsu, Txispa, Hoshi', de Jon Arregui, un retrato del chef Tetsuro Maeda y su restaurante en el valle de Atxondo; y 'Uno de los nuestros. Legado' Joan Roca, de Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen, un homenaje colectivo al chef catalán a través de una cena irrepetible que reúne a algunos de los cocineros más influyentes del panorama nacional.

Con esta nueva edición, han valorado, Cinema Cocina "reafirma su papel como punto de encuentro entre el cine y la gastronomía dentro del Festival de Málaga".

Gala Cinema Cocina

Como culmen, el jueves 12 de marzo tendrá lugar la tradicional Gala Cinema Cocina en el Gran Hotel Miramar, donde se darán a conocer los galardones de esta novena edición.

La velada reunirá a representantes institucionales, profesionales del sector gastronómico y participantes de la sección, en un encuentro que combinará la entrega del palmarés con un cóctel y un menú degustación elaborado por siete chefs estrella Michelin participantes con sus proyectos audiovisuales en la sección.

Vinomascope

Por otro lado, junto a Cinema Cocina, el Festival de Málaga volverá a impulsar Vinomascope, la ruta enogastronómica que conecta el certamen con la hostelería de la ciudad. En su sexta edición, la propuesta reunirá a 41 establecimientos y 25 bodegas malagueñas.

Bajo el formato 'Vinos & Bocados', la iniciativa invita a recorrer distintos barrios de Málaga degustando tapas elaboradas especialmente para la ocasión y maridadas con vinos de la provincia, procedentes de las denominaciones Málaga y Sierras de Málaga. La ruta combina recetas tradicionales con propuestas más novedosas, demostrando la gran diversidad gastronómica local.

Vinomascope está organizada por el Festival de Málaga y Lumen Producciones Gastronómicas, con la colaboración de la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga.