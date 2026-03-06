Maryam Touzani: “El cine para mí siempre nace de una necesidad emocional”

Su relación con el cine llegó relativamente tarde.

Llegué al cine desde la escritura. Sí, llegó tarde. Yo empecé como periodista y siempre sentí que lo esencial para mí era expresarme a través de la escritura, incluso de la poesía. El cine apareció poco a poco: primero escribí sobre películas como periodistas y después empecé a hacer documentales, que es algo que me fascina.

¿Cómo se produjo el paso a la ficción?

Para mí no fue un salto sino algo natural. Pero ocurrió algo muy duro: la muerte de mi padre. Aquello me llevó a escribir mi primer cortometraje, 'Quand ils dorment'; la historia de una niña que acompaña el cuerpo de su abuelo después de su muerte y encuentra su propia forma de despedirse, lejos de las convenciones sociales de los adultos. Ese corto fue mi manera de expresar un dolor que no podía contar en un documental. Pensé que sería mi primera y última ficción, pero tuvo una vida muy bonita en festivales y el encuentro con el público fue muy fuerte para mí: recuerdo una proyección en Corea del Sur donde entendí hasta qué punto el cine puede unir a personas de culturas muy distintas a través de la emoción. De alguna manera, hacer esa película también me ayudó a sanar.

Y más tarde llegó su primer largometraje, 'Adam'.

Sí, pero después de mucho tiempo. Durante años estuve escribiendo y trabajando con mi marido [el cineasta Nabil Ayouch], en los rodajes de sus películas. Mucha gente me preguntaba cuándo haría un largo, pero yo necesitaba sentirlo, no podía hacerlo por presión. 'Adam' nació de una experiencia personal: cuando era joven, mis padres acogieron en casa a una madre soltera embarazada. Viví con ella los últimos meses de su embarazo y el momento en que tuvo que dar a su hijo en adopción. Años después, cuando yo misma me quedé embarazada, comprendí de verdad lo que aquella mujer había vivido. Yo esperaba a mi hijo con felicidad; ella no tuvo otra opción que separarse del suyo. Escribir esa historia y rodarla nació de algo muy visceral. En realidad, para mí el cine siempre nace de una necesidad emocional.

Estrenar en Málaga, en el Teatro Cervantes, es cerrar un círculo

Vamos con 'Calle Málaga', que también tiene un vínculo familiar, directo para usted.

Sí, completamente. Es la película más personal que he escrito. Empecé a escribirla cuando murió mi madre hace tres años. Teníamos una relación muy fuerte. Su muerte fue repentina y muy dura para mí. Mi madre era mitad española y mi abuela andaluza vivía con nosotros. En casa hablábamos español. Después de su muerte seguía hablando con ella en mi cabeza, en español. Y sentí la necesidad de volver a mis recuerdos de infancia en Tánger: la comida que preparaba, las recetas de mi abuela, todo ese universo familiar. Escribir la película fue una forma de mantenerla conmigo.

La película también sugiere que Europa no siempre es el lugar prometido que algunos imaginan.

Entiendo esa lectura, pero para mí la cuestión principal era otra: qué significa realmente el hogar. En mi familia siempre hubo una mezcla de culturas. Mi abuela era española y llegó a Tánger con siete años. Vivió allí toda su vida. Era muy española en sus tradiciones, pero al mismo tiempo profundamente arraigada a la ciudad. Yo crecí viendo una convivencia muy natural entre comunidades: había musulmanes, judíos y cristianos compartiendo espacios, recetas, fiestas. Esa convivencia existía de verdad y creo que es importante mostrarla, sobre todo en un momento en el que el mundo parece cada vez más dividido.

Muchos espectadores pueden ver a la hija como la antagonista de la historia. ¿Lo entendería?

Sí, lo sé, pero no quería que lo fuera. Después de escribir la película me pregunté por qué había creado una relación así entre madre e hija cuando yo había tenido una relación tan hermosa con la mía. Y creo que es precisamente por eso, porque he tenido una suerte inmensa. No siempre es fácil hoy mantener relaciones así. Podemos perder a las personas incluso cuando siguen vivas, por la distancia o por la vida misma. Eso era algo que quería explorar: podemos perder a quienes queremos incluso cuando siguen vivos.

Y luego, en medio de ese conflicto, aparece de manera inesperada la historia de amor maduro.

Es que cuando escribo nunca sé exactamente hacia dónde voy; empiezo con una emoción y me dejo llevar. Pero hay algo que siempre me ha dolido: la forma en que la sociedad trata la vejez. La sensualidad o el deseo en la vejez siguen siendo un tabú, y es algo que me parece injusto. Envejecer es hermoso, significa que hemos vivido. Y el amor forma parte de la vida en cualquier momento. Quería celebrar esa idea, manifestar que la vejez también merece historias de amor.

No quería un final simple, la vida rara vez lo es

¿Qué significa para usted presentar la película en Málaga?

Muchísimo. Además se proyecta en el Teatro Cervantes, en Tánger también tenemos nuestro Teatro Cervantes, un lugar muy simbólico: fue construido por un matrimonio español a principios del siglo XX y durante décadas fue un gran espacio cultural. Después pasó más de cincuenta años cerrado y ahora vuelve a abrir. Para mí representa la resistencia del tiempo y la importancia de la memoria. Así que estrenar la película en Málaga en este teatro rodeada de familiares cierra un círculo.

Por cierto, el final de la película es muy abierto..

Sí, quería que el espectador se quedara con una pregunta: ¿Qué va a hacer Clara? Hay un momento en el que ella toca la mecedora vacía de su madre, es como si acariciara su ausencia, aunque su madre sigue viva. Algo ha empezado a cambiar dentro de ella. No quería un final simple, la vida rara vez lo es.