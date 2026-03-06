Pildoritas festivaleras (I)

Películas predestinadas

Que 'Calle Málaga' tenía que inaugurar el Festival de Málaga estaba claro, pero no sólo por el título de la película (y de la calle donde transcurre la mayor parte de la película): resulta que el personaje interpretado por Carmen Maura es una taquillera jubilada del Teatro Cervantes, pero el de Tánger no el de Málaga, donde se proyectó anoche el filme de Maryam Touzani.

La Maura, en «carmen» viva

Por cierto, sí, como ya se había comentado en algunas de las críticas y entrevistas de la película inaugural en su paso por festivales internacionales, Carmen Maura sale en pelotas por primera vez en su carrera, a sus 80 años. La actriz comentó hace unas semanas a 'Variety': «Fue la primera vez en toda mi carrera en la que un director me ha pedido que me desnudara. Hace diez años habría dicho que no, ¡Pero ahora soy libre! No tengo nada que demostrar».

Trans, inter

Me dice un compañero que ha hecho las cuentas y hay seis (6) películas con personajes protagonistas transexuales o intersexuales en esta edición del Festival de Málaga. Y no sé si el colega ha contado a la señora del bar de 'Yo no moriré de amor', quizás porque no sale mucho (la verdad, realmente no sé si la actriz es trans; si no lo es, mis disculpas).

Tuit (nostálgico) del día

@malagacuriosa recuerda: «Ahora que viene el Festival de Málaga está bien recordar que hubo una Málaga en la que el Centro también era barrio». Y adjunta la foto de «un cine de verano en la Plaza de Félix Sáenz, a finales de la década de los noventa».

Los otros amantes pasajeros

El periodista de TVE José Fernández (@josferlo) es un habitual del Festival de Málaga. Hoy ha sido uno de los muchos invitados que se han desplazado de Madrid a la capital de la Costa del Sol en vuelo chárter, habida cuenta de que la alta velocidad aún no está restablecida. Y escribe: «Si no llega, que va a llegar, se acaba el cine español. Hay más actores y actrices que en la alfombra de los Goya. Estoy por hacer aquí el primer reportaje...».

Fin de semana muy almodovariano

Y hablando de amantes pasajeros... Si Carmen Maura fue la protagonista de la jornada inaugural hoy lo será otra chica Almodóvar, Rossy de Palma, que recibirá el Premio Málaga. ¿Hará noche la Maura para poder arropar a la De Palma en su homenaje? Escudriñando los nombres de los invitados del Festival previstos para mañana su nombre, desde luego, no aparece.

Excursión escolar

Volviendo a lo de los amantes pasajeros. Los invitados fueron trasladados en autocares lanzadera desde el aeropuerto hasta el AC Málaga Palacio y me cuentan que allí, a las puertas del hotel, con la chavalada aguardando, la escena parecía la llegada de una excursión escolar.

Adivinanza: roja es, de tela no...

La alfombra de Málaga es roja pero ya no es de tela. Este año (al menos es el primero en que me he dado cuenta) parece de una especie de vinilo que se adhiere al suelo; suponemos que este material dejará el estropicio si le cae el agua que parece ser que descargarán las nubes estos primeros días de Festival.

Una investigación

Buscando información sobre una de las películas de la Sección Oficial Fuera de Concurso veo que en internet aparecen escenas del rodaje con un popular actor andaluz (siglas: A. D.). Pero o en la copia que yo he visto ese popular actor andaluz no sale en ningún momento o yo me quedé algo traspuesto durante el visionado. Hay que abrir una investigación al respecto.