'Hangar rojo': La Historia, desde dentro

Hangar rojo

Dirección: Juan Pablo Sallato

Guión: Luis Emilio Guzmán

Intérpretes: Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández.

La cinematografía chilena es una de las que de manera más incisiva ha examinado su pasado reciente, con el golpe de Estado del general Pinochet como eje y hecho trascendental; lo ha hecho desde el documental canónico ('La batalla de Chile', de Patricio Guzmán), una mirada más asequible y convencional ('Machuca', de Andrés Wood) y desde la concepción autoral (con la trilogía de Pablo Larraín integrada por 'Tony Manero', 'Post mortem' y 'No'), por poner algunos de sus ejemplos más notorios.

Juan Pablo Sallato se sube al continuo con su propia aportación, 'Hangar rojo', un relato alejado de la visión historicista y más cercano a ese concepto inmersivo tan en boga, que convierte al espectador en testigo cercano, casi a bocajarro, de los acontecimientos; o sea, ya saben, mucho plano cogotero, cámara en mano, en una persecución obsesiva y nerviosa del protagonista de una peripecia agitada...

El planteamiento, a estas alturas, podría resultar hasta convencional pero sirve de manera eficaz a las intenciones de Sallato, que, menos mal, van más allá de generar el shock en el receptor al estamparle en la cara un episodio histórico (real). Porque el director y coguionista sigue a un héroe con grises, un capitán de la Escuela de Aviación regido por la integridad y el sentido del deber más absolutos. Añadan una concisión expositiva sobresaliente (la película apenas supera los 80 minutos) y la extraordinaria interpretación de Nicolás Zárate (desde ya en el panteón de rostros formidables y angulosos paridos por la cinematografía del país), que aguanta con maestría esos tremendos primerísimos planos y sabe comunicar la brutal tensión subterránea de sus pensamientos con una encomiable economía expresiva.