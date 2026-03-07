Pildoritas festivaleras (II)

Cine y abrazos

Le cedo la palabra a mi compañero de fatigas festivaleras Eduardo Parra: «Hace 30 años, en el videoclub Bárbara —aquel lugar por el que también solíamos pasar Antonio de la Torre y un servidor—, su dueña, la gran Ana, me recomendó una película: 'Fresa y Chocolate'. Me entusiasmó. Hoy he tenido la suerte de entrevistar a sus dos protagonistas (Mirtha Ibarra y Jorge Perugorría) y se lo he contado. Los dos me pidieron que le mandara un mensaje de agradecimiento a Ana. Ansío el día que nos demos cuenta de la importancia de los videoclubs en nuestra educación cinéfila». Y Eduardo se lo mandó con una foto de los tres, Eduardo, Mirtha y Jorge. La dueña del videoclub se emocionó: «¡Ay, qué cosa más bonita me has mandado!». Los momentos hermosos que te da el cine.

Morante (no De la Puebla) y Triana (no el barrio)

Estupenda noticia para los amantes del rock andaluz. Alexis Morante, que ayer presentó la nueva temporada de la serie 'Acoustic Home', trabaja actualmente en un documental sobre el mítico grupo Triana. El proyecto, producido como original de Movistar Plus+, contará con cuatro capítulos y se está desarrollando en estrecha colaboración con la familia del cantante Jesús de la Rosa. Según adelanta el director, será un retrato profundamente inmersivo en la historia de la banda, centrado exclusivamente en su legado musical.

De los archivos de La Opinión

Como diría Oskar Belategui (¡un saludo!) con los archivos de El Correo, de la hemeroteca de La Opinión de Málaga recupero una imagen de la primera visita de Víctor García León a nuestro Festival, hace ya 25 años. Tenía precisamente 25 años y venía a presentar, con el actor Biel Durán, 'Más pena que gloria'.

Biel Durán y Víctor García León, en el Festival, en 2001 / La Opinión

La alfombra de toda la vida

¿Se acuerdan de lo que les contaba ayer de que la alfombra roja del Festival ahora sigue siendo roja pero no textial? Pues olvídense. Me corrigen amablemente desde el certamen:«La alfombra, no es vinilo, es moqueta, como siempre, que se pega con cinta a doble cara».

Sólo querían jugar... y jugaron

La malagueña Marta Díaz de Lope Díaz, directora de 'Pioneras. Sólo querían jugar', sobre las aguerridas y valientes que jugaron el primer partido de fútbol femenino en España, y las actrices del filme, se echaron ayer un rondo en una de las carpas instaladas en el lateral del Teatro Cervantes.

Ya no se aplaude siempre

Leído en Letterboxd sobre 'Altas capacidades' y su pase de prensa del Festival de Málaga: «A mí me gustó, pero no aplaudió nadie» (ggs27) «Un poco tonta la gente por no aplaudir. Esto es la policía de la diversión ahora» (joaquín). Algo está cambiando en el Festival de Málaga, que parece haber dejado de ser el más amable del mundo, cuyos pases de prensa, todos, terminaban en ovación más o menos cerrada.

Hacer comedia y ser gracioso: un vaticinio

Tiene toda la razón nuestro compañero Paco Casado cuando asegura que Juan Diego Botto es «uno de los mejores actores de comedia del cine español precisamente porque no pretende ser gracioso». Va a ser muy difícil que no se lleve la Biznaga al Mejor Actor de Reparto.

Kira y Salva: una pareja de lo más avenida

Horas después de aparecer juntos sobre las tablas del Teatro Cervantes en la gala de inauguración del Festival de Málaga, Salva Reina y Kira Miró presentaron un proyecto conjunto, Solos. En realidad, se trata de la primera de las dos películas que van a estrenar este año (la otra es 'Tres de más'). Salva y Kira demuestran ser una pareja de lo más avenida: en sólo cuatro años, entre 2022 y 2026, comparten ya seis créditos.