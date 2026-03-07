Crítica
'Pioneras': Fútbol feelgood
Reseña de 'Pioneras. Sólo querían jugar', de Marta Díaz de Lope Díaz, en la Sección Oficial a Concurso del Festival de Málaga
Pioneras. Sólo querían jugar
Dirección: Marta Díaz de Lope Díaz
Guión: Marta Díaz de Lope Díaz, Zebina Guerra
Intérpretes: Sofía de Iznájar, Aixa Villagrán, Daniel Ibáñez, José Troncoso, Bruna Lucadamo, Elena Irureta
Si hoy, 2026, cada vez que periodistas deportivas como Carme Barceló escriben un tuit o se publica una noticia sobre la vida personal de Alexia Putellas o Athenea del Castillo la pantalla se llena de comentarios rancios e inaceptables, imagínense cómo era la vida para aquellas jóvenes españolas que decidieron jugar al fútbol en la España gris y machista de 1970, la que reservaba a las mujeres un destino en la cocina y un norte en el cuidado familiar y procurar el descanso del guerrero. Eso es justo lo que hace la malagueña Marta Díaz de Lope Díaz, aproximarse a aquellas pioneras, pero sin cargar las tintas de la denuncia; el tono aquí es el del feelgood de trasfondo social, transparente y ejecutado con amabilidad, en el que se doctoró la cinematografía británica hace años con, un poner, 'Billy Elliot'.
Lástima que en el caso de 'Pioneras' eso se confunda muchas veces con cierta pobreza de la imagen (por ejemplo, las escenas de la redacción del periódico deportivo, quizás por estrechez presupuestaria, son parcas), se caiga en un by the numbers que reduce el guión a una escaleta más que previsible y haya unos cuantos subrayados innecesarios (suena 'Soy rebelde' cuando las jugadoras deciden dar un paso al frente en el momento culminante del filme); en el haber de 'Pioneras', eso sí, el empuje y la simpatía sin complicaciones de los procedimientos, con la complicidad de un reparto de contagiosa naturalidad, que acompaña al espectador en una historia básica, de línea clara, sin dobleces ni arrugas.
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- El Puerto de Málaga aprueba la instalación de las polémicas estatuas de Neptuno y Venus por seis meses
- El mercadillo de Málaga en el Recinto Ferial: el rincón donde encontrar piezas únicas cada domingo
- Para mí, lo importante no es que venga el cliente, sino que vuelva, que regrese
- Escribá, entrenador del Valladolid: 'Ir a Málaga es un partido que desean los jugadores
- La transformación de Málaga Nostrum avanza: permisos al día y construcción de Costco en marcha
- El templo del campero en Málaga que arrasa con máquinas recreativas para las familias: 'De los más buenos de la ciudad
- Las lluvias no se despiden de Málaga: ¿a qué hora sacamos el paraguas?