'Pioneras': Fútbol feelgood

Pioneras. Sólo querían jugar

Dirección: Marta Díaz de Lope Díaz

Guión: Marta Díaz de Lope Díaz, Zebina Guerra

Intérpretes: Sofía de Iznájar, Aixa Villagrán, Daniel Ibáñez, José Troncoso, Bruna Lucadamo, Elena Irureta

Si hoy, 2026, cada vez que periodistas deportivas como Carme Barceló escriben un tuit o se publica una noticia sobre la vida personal de Alexia Putellas o Athenea del Castillo la pantalla se llena de comentarios rancios e inaceptables, imagínense cómo era la vida para aquellas jóvenes españolas que decidieron jugar al fútbol en la España gris y machista de 1970, la que reservaba a las mujeres un destino en la cocina y un norte en el cuidado familiar y procurar el descanso del guerrero. Eso es justo lo que hace la malagueña Marta Díaz de Lope Díaz, aproximarse a aquellas pioneras, pero sin cargar las tintas de la denuncia; el tono aquí es el del feelgood de trasfondo social, transparente y ejecutado con amabilidad, en el que se doctoró la cinematografía británica hace años con, un poner, 'Billy Elliot'.

Noticias relacionadas

Lástima que en el caso de 'Pioneras' eso se confunda muchas veces con cierta pobreza de la imagen (por ejemplo, las escenas de la redacción del periódico deportivo, quizás por estrechez presupuestaria, son parcas), se caiga en un by the numbers que reduce el guión a una escaleta más que previsible y haya unos cuantos subrayados innecesarios (suena 'Soy rebelde' cuando las jugadoras deciden dar un paso al frente en el momento culminante del filme); en el haber de 'Pioneras', eso sí, el empuje y la simpatía sin complicaciones de los procedimientos, con la complicidad de un reparto de contagiosa naturalidad, que acompaña al espectador en una historia básica, de línea clara, sin dobleces ni arrugas.