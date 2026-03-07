¿Quién sería yo en un golpe de Estado: el héroe o el asesino?

El realizador chileno Juan Pablo Sallato aún escucha en su cabeza los aplausos cosechados por su película 'Hangar rojo' en la pasada edición de la Berlinale. «La recepción fue muy buena: seis funciones llenas, con unas 700 personas en cada sala. Fue muy emotivo». Y dice que en la función para prensa de ayer en el Festival de Málaga sintió «algo parecido». Desde luego, su filme, que narra las primeras horas del golpe de Estado del general Augusto Pinochet a través de las peripecias de un capitán de aviación de gran integridad y ética (inspirado en el militar real Jorge Silva), es de los que impactan.

Silva murió un par de meses antes del comienzo del rodaje pero Sallato pudo mantener intensas conversaciones con él. «Colaboró mucho con nosotros. Silva tenía una impronta militar muy marcada. Aunque fue exiliado y vivió en Londres durante décadas, nunca dejó de sentirse militar. Incluso hablaba de mi coronel. Para alguien como yo era algo difícil de entender al principio, pero al conocer a más militares comprendí que es una forma de vivir, una identidad muy profunda. Por eso su historia tiene una dimensión tan dolorosa: la traición viene desde la propia institución».

Y eso se narra con una fotografía en blanco y negro muy marcada, con abundantes escenas cámara en mano y el rostro del actor Nicolás Zárate, en frecuentes primerísimos planos. «Queríamos que la puesta en escena fuera muy expresiva; buscábamos una estética que acompañara el punto de vista de la película: la subjetividad del personaje, su conflicto interno. El blanco y negro nos permitía trabajar con el claro oscuro, con los contrastes, como una representación gráfica del conflicto que vive el protagonista. También están los grises, que para mí eran muy importantes: los grises en los personajes y en un mundo militar que muchas veces se presenta como algo muy claro, de buenos y malos. La película intenta humanizar ese mundo y mostrar que todo es más complejo».

'Hangar rojo' se inspira en el libro de Fernando Villagrán, uno de los estudiantes que salvó la vida gracias a la acción de Silva. «El libro de Villagrán hablaba de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea que se negaron a participar en el golpe y las consecuencias que sufrieron. El caso más conocido es el del general Alberto Bachelet, padre de Michelle Bachelet [expresidenta de Chile], que murió tras ser torturado por negarse a sumarse al golpe. Pero también hay historias más pequeñas, de soldados rasos que recibían órdenes de un momento a otro. Imagina que te ordenan hacer daño a un compatriota, a tu vecino, y tienes que decidir en ese mismo instante. Si no obedeces, te puede pasar lo mismo. Ese dilema moral dentro de la cadena de mando es el corazón de la película», explica Sallato.

'Hangar rojo' recuerda cómo hay decisiones que marcan generaciones

La película también funciona como un recordatorio de los desaparecidos y de las consecuencias del golpe. Lo confirma su realizador: «Es una invitación a recordar las consecuencias de esas decisiones, que no sólo afectaron a ese momento histórico, sino que atraviesan generaciones. Yo nací en 1978 y crecí en un país donde podían matarte por pensar distinto. Aunque era niño, eso marca profundamente a una sociedad. La película no pretende dar respuestas cerradas, sino generar preguntas, debate y conversación; que el espectadorse pregunte: ¿Quién sería yo en esa situación, héroe, asesino o alguien con miedo que duda? Esas preguntas se formularon en Berlín y empieza a ocurrir algo así aquí en Málaga. Y espero que también pase cuando llegue a Chile».