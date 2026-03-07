Víctor García León ('Altas Capacidades'): "¿Taquilla o prestigio? Para mí que un espectador se ría o se emocione ya es una forma de prestigio"

En 'Altas capacidades' aborda la crianza y la educación desde la comedia. ¿Cómo surgió la idea y por qué decidieron contarla en ese tono?

La idea surgió de una forma bastante curiosa: una productora nos habló de una noticia que había leído: en la puerta de un colegio habían asesinado a un padre. Era una historia tremenda, pero también nos hizo pensar en el nivel de tensión que a veces se genera alrededor de la educación de los hijos. A partir de ahí empezamos a hablar de cómo muchas familias viven el proceso de elegir colegio como si fuera una batalla decisiva. Cuando empezamos a desarrollarlo vimos que la comedia era el mejor vehículo para contar todo eso: permite exagerar esa ansiedad colectiva y, al mismo tiempo, mirarnos con un poco de distancia.

En el guion trabaja junto a Borja Cobeaga. ¿Cómo fue ese proceso de escritura y qué aportó vuestra relación al proyecto?

Borja Cobeaga y yo nos conocemos desde hace tiempo y tenemos una forma muy parecida de observar lo cotidiano, compartimos cierto humor que nace de situaciones muy reconocibles. Cuando la productora nos contó aquella noticia empezamos a imaginar personajes que se tomaran algo relativamente normal —la educación de sus hijos— como si fuera una cuestión épica. Trabajar con Borja es muy fluido porque hay mucha confianza y mucha complicidad: puedes lanzar una idea absurda y el otro la lleva todavía más lejos.

La película está protagonizada por actores muy reconocidos por sus trabajos dramáticos como Marian Álvarez y Israel Elejalde. ¿Por qué apostó por ellos para una comedia?

Precisamente por eso. Son actores con una enorme intensidad dramática y eso hace que todo resulte más creíble. Me interesa mucho la comedia que nace de personajes que se toman muy en serio lo que está pasando. Cuando alguien vive algo con absoluta gravedad y el espectador percibe lo desproporcionado de la situación, ahí aparece una comedia muy potente. Marian e Israel tienen una verdad interpretativa que hacía que esa tensión funcionara perfectamente.

Como decía antes, elegir un colegio para los hijos suele ser algo importante para cualquier familia, pero en la película casi lo convertís en un asunto de vida o muerte. ¿Adónde querían llegar con esa exageración?

Queríamos retratar cómo algunas decisiones cotidianas se sobredimensionan hasta el extremo. En la película los personajes sienten que están jugando una final, cuando en realidad están hablando de algo que debería ser más sencillo. Esa exageración refleja bastante bien el clima competitivo que se ha instalado alrededor de la educación: entrevistas, listas de espera, recomendaciones… Todo parece una carrera y eso genera una presión enorme.

En la industria muchos le ven como una especie de “Michael Campbell”: un director capaz de hacer de todo y hacerlo bien. En un contexto donde se premia mucho la autoría, ¿cómo se siente con esa etiqueta?

Me lo tomo como algo positivo. Siempre he tenido curiosidad por probar géneros y registros distintos. Entiendo el valor de la autoría, pero también creo mucho en el oficio. Hacer cine es un trabajo muy colectivo y a mí me interesa que las películas funcionen, que estén bien construidas y que lleguen al público.

Vuelve al Festival de Málaga tras 'Selfie' y 'Los europeos'; ésta se fue de vacío pese a que muchos pensaban que merecía un mayor reconocimiento. ¿Cómo viviste aquello?

Los premios siempre son relativos. Evidentemente cuando haces una película te gusta que tenga recorrido y reconocimiento, pero también sabes que entran en juego muchos factores. Con 'Los europeos' me quedo con la experiencia de haberla hecho y con la gente que conectó con la película. A veces el tiempo coloca las cosas en su sitio mejor que un palmarés.

Entonces, si tuviera que elegir, ¿prefiere hacer taquilla o prestigio?

Lo ideal sería no tener que elegir. Pero si tengo que inclinarme por algo, me interesa mucho que las películas encuentren espectadores; el cine es un diálogo con el público: si la gente entra en la sala y se emociona o se ríe, para mí ya es una forma muy valiosa de prestigio.