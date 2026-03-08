'Por 100 millones': el rocambolesco secuestro de Quini llega a la pequeña pantalla

"Una historia real increíble. Tan increíble que parece inventada, pero no lo es. Y también un retrato muy humano de un momento de la historia de España que merece ser recordado". Eso es lo que encontrará el espectador en 'Por 100 millones' (Movistar+), la serie de Nacho G. Velilla sobre uno de esos episodios fundamentales de los 80 en nuestro país, el secuestro del futbolista Enrique Castro 'Quini', y que fue presentada hoy en el Festival de Málaga.

'Por 100 millones', por supuesto, está documentadísima. "Oriol Capel, el cocreador y coguionista de la serie, y yo estuvimos entre seis y ocho meses documentándonos a fondo porque teníamos la suerte de partir de un hecho real. Yo soy de Zaragoza y conocía el entorno, incluso a familiares de los implicados. Quería reflejar ese contexto de forma completamente real".

¿Que hasta qué punto lo que vemos en la serie está basado en hechos reales? "Cuando la gente vea ciertas situaciones pensará que son invenciones del guion, pero muchas de esas cosas tan rocambolescas ocurrieron de verdad. De hecho, volvieron loca a la policía porque no seguían el modus operandi típico de secuestros de la época, como los de ETA o los de la mafia. La policía pensaba que estaban ante grandes masterminds, cuando en realidad eran personas muy torpes que estaban tan asustadas como el propio secuestrado y que no sabían cómo salir de donde se habían metido". Así que, al final, lo que "debía durar unos días se alargó veinticinco y dio lugar a muchas de las situaciones casi absurdas y cómicas que contamos", explica.

Por ello, la serie tiene un importante equilibrio entre drama y comedia. "Para mí era fundamental. Era muy fácil dispararlo hacia una comedia gruesa, pero no era el espíritu de lo que quería hacer. Es un caso real, hay una familia que sufrió mucho y que sigue viva. Quería tratarlo desde la tragicomedia, pero con respeto", razona Velilla.

'Por 100 millones' también rescata a Quini, exponiendo su figura humana más allá de la deportiva: "No solo era el máximo goleador del fútbol español, también tenía una talla humana enorme. Muchos periodistas con los que hablé me decían que el caso acabó bien en parte por cómo era él como persona. Tenía una relación muy cercana con la gente: vivía en su barrio, hablaba con los vecinos, se hacía fotos. Hoy en día muchos futbolistas viven aislados, en urbanizaciones cerradas".

Pero en la serie el foco está más en los secuestradores que en el propio Quini. Lo justifica el propio Nacho G. Velilla: "Lo interesante era la humanidad de todos los personajes, incluso de los secuestradores. No eran criminales profesionales: eran hombres desesperados, en plena crisis económica de principios de los 80, con familias que alimentar y sin trabajo. Hay una frase real de uno de ellos cuando confiesa a la policía suiza: 'No somos delincuentes, somos pobres'. Eso define muy bien quiénes eran".

Y aun así, Quini llegó a perdonarlos: "Hasta el final de su vida mantuvo esa postura. En una entrevista poco antes de morir le preguntaron si seguía pensando que eran buenas personas y respondió que sí, que estaba seguro de ello. Eso te da una idea del tipo de persona que era".

La recreación de la época es otro de los aspectos más potentes de 'Por 100 millones': "Era una obsesión para mí. Reuní al equipo y nos fuimos a las calles donde ocurrieron los hechos, en Zaragoza y Barcelona. Yo había vivido esa época y quería sentir que la estábamos reviviendo de verdad. El trabajo de vestuario, maquillaje y diseño de producción ha sido enorme. Incluso recreamos calles que ya no existen mediante efectos 3D basados en fotografías reales de los años 80, para que todo se integrara perfectamente con las imágenes de archivo".