Crítica
'Neurótica anónima': para el espectador morriñoso
Reseña de la película de Jorge Perugorría, en la Sección Oficial A Concurso del Festival de Málaga
Neurótica anónima
Dirección: Jorge Perugorría
Guión: Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra
Intérpretes: Mirtha Ibarra, Roberto Perdomo, Joel Angelino, Osvaldo Doimeadiós, Andrea Doimeadiós
Puede ser que el cine, tal y como lo hemos conocido, sea un palacio histórico que se está cayendo a pedazos. La metáfora que emplea Jorge Perugorría en 'Neurótica anónima' (qué título tan feo) para hablar del estado actual de las formas tradicionales de consumo del audiovisual es transparente y la emplea para hacer un llamamiento también diáfano, simple: toca arrimar el hombro para defender el refugio que nos tanto nos ha protegido de los empellones de la vida real.
El actor y director nos insta a la utopía (ese territorio tan querido en el cine latinoamericano clásico) a través de un relato fragmentado, algo disparejo e irregular, que habla de Fellini, Almodóvar y Gutiérrez Alea, entre muchos otros, los cita y los implementa para un ejercicio de nostalgia activa. Las piezas no encajan (especialmente en los momentos más dramáticos) pero la simpatía de los personajes, con esa estupendísima Mirtha Ibarra (aún volcánica y enérgica a sus 80 años) a la cabeza, y la ingenuidad de su estrategia puede ablandar al espectador más morriñoso.
