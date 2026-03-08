'Neurótica Anónima': el milagro de hacer cine en Cuba

¿Cómo surge la idea de hacer una película que cuente, de alguna manera, la historia o el estado del pueblo cubano a través del cine?

Mirtha Ibarra: Déjame explicarte. Yo primero hice una obra de arte para hablar del cine y de este personaje, Iluminada, una mujer que sueña con ser actriz y que termina siendo acomodadora en un cine. Después trasladé esa idea a un guion que se lo di a Pichi [Jorge Perugorría]. En realidad, primero se lo di a otro director que no pudo hacerlo, y finalmente llegó a él.

J.P.: Yo retomé esa idea y le di otro vuelo, hablando de la importancia del cine para el público en general y para Iluminada en particular. Ella es una actriz frustrada y su vida depende de verse en cada personaje de las películas, como si fuera ella quien lo interpreta.

Entonces, ¿la película también habla sobre la incapacidad de soñar?

M.I.: Más bien habla de que los sueños no siempre se hacen realidad con facilidad. Iluminada tiene un marido que le frustra la vida, es alcohólico, y aun así al final reúne el valor para dejarlo. Es bonito lo que le sucede al personaje.

J. P.: Primero ella utiliza el cine para escapar de su realidad personal y de esa relación tóxica con su marido. Pero en su empeño por salvar el cine, termina encontrando la energía para salvar su propia vida. Esa es una de las ideas más bonitas del personaje: que nunca es tarde para cambiar. Y la película termina siendo una carta de amor al cine cubano, que siempre ha tenido el compromiso de retratar la realidad e intentar transformarla.

La situación en Cuba es muy compleja ahora mismo: apagones, problemas con el gas... Pero la gente sigue viviendo y sigue yendo al teatro y al cine Mirtha Ibarra

Se agradece que la película aporte otro punto de vista sobre el pueblo cubano. Muchas veces lo que vemos es solo miseria o dificultades, pero aquí también hay vida, belleza y personas que siguen adelante.

M.I.: La situación es muy compleja en este momento: problemas con el combustible, con las medicinas, con el gas, con la electricidad, apagones enormes… Pero la gente vive. La gente sigue yendo al teatro, aunque el transporte esté malísimo. Yo encuentro personas que me dicen que van a ver una obra, y pienso: "¿Cómo es posible con tantas dificultades?".

¿Cómo se hace una película en esas condiciones?

J. P.: Con amor y con pasión, porque cuesta mucho. Trabajar en una realidad tan compleja es difícil. Es una película pequeña, de bajo presupuesto, pero hecha con mucho amor.

M. I.: Hay muchos primeros actores del país que están en papeles pequeños, sólo porque querían aportar su granito de arena.

El cine latinoamericano está teniendo una presencia muy importante en el festival. ¿Hay muchas historias por contar desde América Latina?

J. P.: Muchísimas. Nuestros países están llenos de una belleza y una riqueza extraordinarias, pero también de una enorme complejidad política y social. Es un material increíble para contar historias. América Latina es un continente de una vitalidad y un surrealismo tremendos.

Ese surrealismo también aparece en la película, casi como algo necesario para seguir viviendo.

J. P.: Sí, es una metáfora de la resiliencia del pueblo cubano para seguir adelante en medio de tantas dificultades. Hace 30 años estábamos hablando de crisis cuando hicimos Fresa y Chocolate, en pleno Periodo Especial. Han pasado cuatro décadas y seguimos hablando de crisis. De alguna manera, nuestra vida ha sido un viaje a través de distintas crisis.

Cuba necesita cambios profundos. No podemos seguir con pequeñas reformas; necesitamos transformaciones reales. Pero ojalá esos cambios surjan desde dentro del propio país Jorge Perugorría

¿Cómo se vive la cultura en Cuba hoy?

M. I.: La cultura es una forma de escape para los cubanos. A pesar de todo, sigue habiendo un movimiento fuerte para defender el teatro, el ballet, el cine… Aunque no haya transporte o haya apagones, la gente sigue yendo.

¿Cómo evalúan la situación actual del país?

J. P.: Yo estoy en contra de cualquier política que estrangule a nuestro país y lo someta a una crisis que puede llegar a ser humanitaria. La falta de combustible pone en riesgo a poblaciones vulnerables: embarazadas, niños, hospitales, escuelas. Dicho eso, también creo que Cuba necesita cambios profundos. No podemos seguir con pequeñas reformas; necesitamos transformaciones reales. Pero ojalá esos cambios surjan desde dentro del propio país.