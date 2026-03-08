Pildoritas festivaleras (III)

Influencers que no

Si hace unos años a la organización del Festival de Málaga se le afeaba que trajeran a los actores adolescentes de las series de televisión de Atresmedia ahora la polémica está por la invitación a influencers, como Lola Lolita u Ona Gonfaus. Se ha viralizado un vídeo de esta última en el que los compañeros de 101TV le pedían una recomendación cinematográfica: «Una película, qué rollo», respondió. «Bueno, ya que estamos en el Festival de Málaga, una película española» (una repregunta que ni Ana Pastor). Ona: «Pues la nueva de los Ocho apellidos vascos». Está para que le hagan el test de Letterboxd. Mejor la sinceridad de Lola Lolita: «Yo sé que aquí no pinto nada, pero si con mi presencia se consigue que se vea más cine español, lo seguiré haciendo».

Influencers que sí

Rumbo al Albéniz nos cruzamos con Estrella, Etoilesinde, una de esas nuevas voces del mundo del libro; poca gente comunica la pasión por la lectura con la profundidad con la que lo hace ella. Con personas como ella, genuinamente comprometidas con la cultura y alejadas del postureo, el término influencer recupera su verdadero sentido. Por cierto, es la hija de Ángeles González-Sinde, directora y guionista ayer en competición por la película Después de Kim.

La gran Etoilesinde / E.P.

El tuit del día

A propósito de lo de las influencers, la actriz Elena de Lara (@eledelara) recuerda: «Recordando cuando fui al festival de Málaga por mis propios medios, vistiéndome como pude y viviendo mi propio cuento de la Cenicienta hinchándome a comer en los cócteles».

Masculino, singular

Ayer por fin se pasó la película de la que hablamos el otro día (sí, aquella en cuyas informaciones sobre el rodaje aparecía un actor andaluz popular que ha sido eliminado del montaje final). La cinta es Femení, singular y A.D., claro, era Antonio Dechent.

Los Javis se quieren

La foto más buscada de la jornada fue la de los exJavis, o sea, Javier Calvo y Javier Ambrossi, expareja sentimental y todavía pareja creativa y empresarial, que presentaron el nuevo producto de su compañía, Suma Content, Mi querida señorita. «Aquí estamos, queriéndonos mucho. Nos llevamos increíble, siempre vamos a ser amigos», dijeron en los canutazos de la prensa concregada.

Javier Ambrossi y Javier Calvo / Álex Zea

Amargas desventuras en una ciudad que ya no es la que era

El pobre Oskar Belategui no gana para disgustos cada año que viene al Festival de Málaga: comprueba en cada edición que nuevos de sus rincones favoritos de siempre de la ciudad han echado el cierre. Este año, ha documentado el adiós del restaurante La Cosmopolita y La Tetería de Alcazabilla.

William Levy, el deseado

El actor cubano William Levy presentó su más reciente proyecto, Tradita, y se montó en el Muelle Uno. Profesional a tope, Levy posó con su mejor sonrisa con las fans que, emocionadas, le pidieron un flash (y que portaban, disciplinadas ellas, una camiseta con una imagen promocional de una de las telenovelas del intérprete).