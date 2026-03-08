'Pioneras', las futbolistas que allanaron el camino: "Todavía no está todo hecho, hay que seguir luchando"

Solo querían jugar, pero todo eran impedimentos para ellas. A principios de los años 70, en una España sometida todavía a dictadura, era impensable que un deporte tan masculinizado como el fútbol pudiera ser desempeñado por una mujer. La clandestinidad, relegada siempre a los márgenes, fue su mejor aliado. Surgieron entonces y no antes las primeras valientes que caminaron sobre campos de tierra para que las sucesoras pudieran correr sobre el césped. Con motivo de contar las historias de aquellas futbolistas nace 'Pioneras', un largometraje bajo la dirección de Marta Díaz de Lope Díaz que se estrena hoy en Festival de Málaga.

"Nos ha quedado una peli que tiene una vocación de público y un mensaje muy claro: mirar de dónde venimos para poner en valor lo que hicieron aquellas mujeres, teniéndolo todo en contra, sacrificándose y luchando por una pasión", explica la directora rondeña. La película esboza la incomodidad que generaba ver a la mujer "ideal" jugar al fútbol. Cuando ocurría se escuchaba lo que todo el mundo imagina: verborrea discriminatoria, comentarios sexistas, machistas y denigrantes.

Las actrices Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán o Nora Otxoteko forman parte del reparto de 'Pioneras'. Aunque otra cara conocida es la de Daniel Ibáñez, que hace de entrenador y cazatalentos.

Homenaje

El largometraje pretende, además de rendir homenaje, ser el espejo en el que las jóvenes se miren. "Que puedan tener el referente que otras no tuvimos y que muchísimas de esas pioneras no tuvieron", añade la directora mientras confiesa que alguna vez también quiso jugar al fútbol. Por suerte, ahora es fácil que a cualquier niña le suenen apellidos como Bonmatí, Putellas, Paralluelo o Carmona.

A fecha de 2026, somos campeonas del mundo y aunque Lope Díaz ve los avances que se han alcanzado en estos 50 años, también es consciente de "todo lo que queda por hacer y lo mucho que hay que luchar para mantener lo que hay ahora y para seguir avanzando".

Mesa redonda por el 8M

La película que dirige Marta Díaz De Lope Díaz se enmarca en el contexto de una propuesta del Observatorio de Igualdad de RTVE con motivo del Festival de Málaga. El evento coincide con una fecha señalada en el calendario: el 8M. Por la misma razón, este domingo, además del estreno del filme, también se celebrará una mesa redonda (‘Gracias pioneras’) en un acto que reunirá a leyendas del fútbol femenino y en el que estarán presentes jugadoras en activo como Claudia Zornoza. También se contará con la presencia de la compositora Zahara, que pone voz a varias canciones del largometraje, y Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F.