'Auri': desnortadas segundas oportunidades

Auri

Dirección: Violeta Salama

Guión: Samuel Pinazo

Intérpretes: Cristina Marcos, Karra Elejalde, Marco Cáceres, Numa Paredes.

Insiste Violeta Salama en plantear cuestiones importantes en un tono ligerísimo: si en 'Alegría' hablaba sobre la identidad, la religión y la multiculturalidad desde la sonrisa, sin dramatismos, en 'Auri' ofrece una historia de segundas oportunidades (la de un ama de casa asfixiada por la rutina y la falta de autonomía y la de su hijo, un futbolista que no pudo triunfar y ha de reinventarse) también en ese registro cotidiano, sin aspavientos. Me parece bien: no tengo particularmente nada en contra de la voz baja; es saludable encontrar propuestas que no engolan la garganta para decir algo supuestamente importante. El problema es cuando no se sabe muy bien qué decir, porque 'Auri' es una película desnortada, demasiado fácil y raquítica en sus intenciones y pobre en cuanto a sus resultados.

Uso el adjetivo 'desnortada' refiriéndome especialmente al personaje principal, esa mujer a la que seguimos en su camino al empoderamiento: es una señora bastante insoportable y pejiguera, de manías y nosequés más incomprensibles que singulares, a la que resulta difícil acompañar en su peripecia; no ayuda desde luego la interpretación de Cristina Marcos, rara, destemplada, que enfatiza lo obtuso de la señora. Luego está el marido (Karra Elejalde as Karra Elejalde), un señor apañado que, cómo no, sólo habla de fútbol, se queda dormido viendo la televisión y ronca, y el hijo (Marco Cáceres), quizás el personaje más interesante de todos pero apenas esbozado. Todo está mal escrito (los momentos de comedia con pretendida chispa son de una tristeza abisal), resulta redundante (el buscador de internet de confianza como solución para las depresiones) y se expone en un formato tan de andar por casa que a uno le entran unas ganas terribles de enchufarse la película más suntuosa y colorida que tenga al alcance.